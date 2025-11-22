Tan hoang vùng rốn lũ Đăk Lăk

Các đoàn cứu trợ đổ về đầu xã tiếp viện lương thực, thực phẩm cho người dân. Từ trên cao, nước lũ vẫn ngập ở một số khu vực xã.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Lê Chí Hoại cho biết đến sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ".