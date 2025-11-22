Tan hoang vùng rốn lũ Đăk Lăk

Một góc khu dân cư xã Hòa Thịnh (thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) chìm trong nước lũ, sáng 22/11.
Hòa Thịnh, được ghép từ hai xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa cũ), rộng hơn 159 km2 với gần 30.000 dân, là một trong hai xã ngập sớm và sâu nhất ở Đăk Lăk, bị cô lập nhiều ngày. Chính quyền cùng lực lượng cứu hộ liên tục chạy canô tiếp tế thực phẩm, nhưng vẫn chưa đáp ứng hết do số người cần cứu trợ tăng nhanh. Ảnh: Nghinh Phong
Bùn đất còn đọng lại sau khi lũ rút tại một xưởng may ở xã Hòa Thịnh, nơi nhiều máy móc và hàng hóa hư hỏng nặng sau bốn ngày ngập nước.
Cách đó khoảng 20 km, khu vực xã Đông Hòa (Phú Yên cũ) cũng chìm trong nước lũ suốt 4 ngày nay. Sáng nay, nước lũ rút còn khoảng 20 cm, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, hàng quán.
Một tiệm sửa xe ở xã Đông Hòa ngổn ngang bùn đất sau lũ.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, tính đến sáng 21/11, mưa lũ khiến 27 người chết, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp; 358 điểm trường và 10 trạm y tế hư hỏng. Gần 63.000 ha hoa màu, hơn 100.000 ha cây lâu năm, khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha mặt nước nuôi thủy hải sản chịu thiệt hại, cùng hơn 3,5 triệu vật nuôi bị cuốn trôi. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 4.500 tỷ đồng, và địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp với 40 xã, phường bị thiệt hại nặng.
Trần Hóa - Phước Tuấn - Minh Hoàng
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.