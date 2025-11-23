Dòng người nhận hàng cứu trợ ở rốn lũ Đăk Lăk

Bà Nguyễn Thị Lan vui khi nhận thực phẩm từ nhóm từ thiện. Bà cho biết, gần một tuần nay, gia đình 5 người phải phụ thuộc đồ cứu trợ vì nhà hư hỏng không thể nấu nướng, còn các chợ, tạp hóa không mở cửa hoặc khan hiếm hàng hóa. "Có nhiều đoàn tới cứu trợ nên tôi lấy vừa đủ để dành, chỉ lấy những thứ cần thiết còn để phần người khác", bà Lan nói.