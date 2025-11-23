Dòng người nhận hàng cứu trợ ở rốn lũ Đăk Lăk

Anh Lê Chí Cường, trưởng nhóm thiện nguyện từ Cam Ranh, Khánh Hòa cùng hơn chục người đã gom hơn 20 tấn hàng từ hôm qua để rạng sáng nay chở đến hỗ trợ cho người dân. Nhóm anh chia sữa, bánh, mì gói, nước suối vào từng túi nhỏ. Ngoài ra, nhóm còn mang theo chăn mềm, quần áo để giúp người dân. "Chúng tôi phân loại hàng hóa, chia nhỏ để người dân tiện sử dụng và để việc làm thiện nguyện hiệu quả", anh Cường nói.
Bà Nguyễn Thị Lan vui khi nhận thực phẩm từ nhóm từ thiện. Bà cho biết, gần một tuần nay, gia đình 5 người phải phụ thuộc đồ cứu trợ vì nhà hư hỏng không thể nấu nướng, còn các chợ, tạp hóa không mở cửa hoặc khan hiếm hàng hóa. "Có nhiều đoàn tới cứu trợ nên tôi lấy vừa đủ để dành, chỉ lấy những thứ cần thiết còn để phần người khác", bà Lan nói.
Ông Hồ Văn Bẩm (73 tuổi) đạp xe từ nhà còn ngập để ra nhận bánh, mì gói cứu trợ. "Tôi bị khuyết tật đi lại cũng khó mà xe cứu trợ chỉ đậu ở ngoài đường lớn, nhà tôi ở trong hẻm sâu nên phải chủ động đạp xe đi xin đồ ăn", ông Bẩm nói.
Nhiều người dân mang quần áo cũ bỏ vào từng túi nylon đưa đến trụ sở uỷ ban, trường hợp tập kết để xe chở đi phân phát cho người dân đang gặp khó khăn.
Cách đó khoảng 5 km, đông đúc người dân ở thôn Hội Cư (xã Tây Hòa) cũng đổ ra đường nhận quà cứu trợ. Tại đây, nhóm từ thiện chủ yếu phát chăn mền, quần áo cho người dân.
Người dân nhận quà cứu trợ là chăn mền, quần áo ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 7h, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, tăng 19 ca so với hôm qua, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người, Quảng Trị một người. Ngoài ra, còn 12 người mất tích.
Thiệt hại kinh tế ban đầu ước 9.035 tỷ đồng, gồm: Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.000, Đăk Lăk 5.330, Khánh Hòa 1.000, Lâm Đồng 1.055.
Đình Văn - Trần Hóa
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.