90 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk thêm 19 trường hợp

Số người chết do mưa lũ ở 6 tỉnh Nam Trung Bộ tăng lên 90; riêng Đăk Lăk tăng thêm 19 người, hai xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân vẫn đang ngập nặng.

Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h, mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 90 người chết, tăng 18 người so với hôm qua. Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết (tăng 19 người), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai ba, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và Quảng Trị một người.

Mưa lũ cũng đã làm 1.154 nhà hư hỏng, tăng 208 nhà, chủ yếu ở Lâm Đồng với 825 nhà, Gia Lai 186 nhà, Quảng Ngãi 80 nhà.

Lúc cao điểm, lũ đang làm ngập hơn 185.700 nhà, phần lớn ở Đăk Lăk với 150.000 nhà, Gia Lai 19.200, Khánh Hòa gần 15.400. Hiện Gia Lai đã hết ngập. Đăk Lăk phường Hòa Xuân, Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ ngập. Trong đó, xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Nhà cửa ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh sập tường, trôi mái sau lũ. Ảnh: Tuấn Việt

Khánh Hòa còn 87 hộ với 364 khẩu ở xã Diên Điền và xã Hòa Trí; Lâm Đồng còn 127 hộ dân ở xã Nam Đà, xã Cát Tiên còn bị ngập.

Nông nghiệp cũng ghi nhận thiệt hại nặng khi hơn 80.800 ha lúa, hoa màu bị hư hại, tăng gần 920 ha, phần lớn diện tích thiệt hại ở Đăk Lak với 63.000 ha, Khánh Hòa 13.300 ha, Lâm Đồng hơn 4.400 ha. Diện tích cây lâu năm thiệt hại cũng tăng hơn 17.000 ha lên mức 117.000 ha.

Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và hơn 1.157 ha thủy sản bị thiệt hại. Nghiêm trọng nhất là khu vực nuôi tôm hùm tại Đăk Lăk gần như mất trắng, thiệt hại kinh tế 2.000 tỷ đồng.

Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến từ hôm qua. Tuy nhiên, vẫn còn đường Trường Sơn Đông tại Quảng Ngãi và 11 vị trí tại các quốc lộ 4E, 27C, 20 bị sạt lở gây ách tắc. Đường sắt vẫn đang cấm 6 đoạn gồm, Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh – Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Lúc cao điểm, mưa lũ đã làm gần 1,2 triệu khách hàng mất điện, hiện đã khôi phục hơn 920.000 khách hàng, còn hơn 162.000 hộ ở Đăk Lăk, 75.000 hộ ở Khánh Hòa và 20.400 hộ ở Gia Lai còn mất điện.

Hiện còn 75/301 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã do mất điện; 552 trạm BTS bị mất kết nối.

Cứu trợ người dân trong lũ ở xã Hòa Xuân. Ảnh: Thanh Tùng

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 9.035 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000, Đăk Lăk 5.330, Khánh Hòa 1.000, Lâm Đồng 1.055.

Ba hôm nay, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa phổ biến dưới 15 mm. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 7h ở Sơn Định (Đăk Lăk) 40 mm, Hồ Đồng Tròn (Đăk Lăk) 30 mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 29 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 27 mm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đăk Lăk), Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Lúc 7h, mực nước sông Ba tại Củng Sơn (Đăk Lăk) dưới báo động hai 0,57 m. Sông Krông Ana tại Giang Sơn trên báo động ba 0,55 m.

Trên sông Sêrêpôk tại Bản Đôn trên báo động ba 4,13m. Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa trên báo động hai 0,04 m. Sông Đồng Nai (Đồng Nai) tại Tà Lài trên báo động hai 0,01m.

Dự báo, từ nay đến 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm. Ngày và đêm nay, phía đông Gia Lai đến Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống dưới báo động ba; sông Đồng Nai, sông Dinh xuống dưới báo động hai; sông Sêrêpôk dao động ở mức trên báo động ba.

Hôm qua, thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam đã viện trợ cho hai tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

Gia Chính