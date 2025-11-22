Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng cung cấp thông tin thủy điện xả lũ

Thủy điện ở thượng nguồn xả lũ song chính quyền địa phương vùng hạ du ở tỉnh không nhận được thông báo để phòng tránh, theo UBND Đồng Nai.

Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thông tin về việc xả lũ của các hồ thủy điện nằm phía thượng nguồn nhằm nắm bắt, có biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Động thái này được đưa ra sau khi khoảng 600 ha lúa, hoa màu của người dân Đồng Nai ngập do vỡ bờ bao khi nước thượng nguồn đổ xuống. Nguyên nhân được cho là hồ thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (trên địa bàn Bình Thuận cũ, là Lâm Đồng) xả tràn nhưng không thông báo cho UBND xã Phú Hòa và tỉnh Đồng Nai.

Ruộng bị ngập ở xã Phú Hòa do vỡ bờ bao. Ảnh: Thái Hà

Để tránh lặp lại thiệt hại, Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp sớm thông tin về việc xả tràn của các hồ chứa.

Tỉnh cũng gửi văn bản yêu cầu các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai, La Ngà, Bé và một số con suối rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công đầu mối phụ trách và thông báo kịp thời kế hoạch xả tràn.

Đặc biệt, thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà cần cung cấp thông tin kịp thời nhằm phục vụ cảnh báo, giúp chính quyền và người dân chủ động sơ tán, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiên tai.

Hồ Đại Ninh ở Lâm Đồng xả lũ ngày 20/11. Ảnh: Thái Hà

Những ngày qua, mưa lớn tại Lâm Đồng khiến nhiều hồ thủy điện trên bậc thang sông Đồng Nai như Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2, 3, 4 và hồ Đa Mi trên sông La Ngà phải xả tràn điều tiết lũ về Đồng Nai, gây ngập hàng trăm nhà dân và nhiều diện tích hoa màu ở hạ du.

Phước Tuấn