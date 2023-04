Đồng minh của ông Trump mỉa mai công tố viên New York

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Graham mỉa mai công tố viên New York Bragg khi nói rằng ông Trump nên "đập phá, cướp bóc" để tránh bị truy tố.

"Làm thế nào cựu tổng thống Donald Trump có thể tránh bị truy tố ở New York đây? Trên đường đến văn phòng công tố viên ngày 4/4, Trump nên đập cửa sổ, cướp cửa hàng và đấm cảnh sát. Ông ấy sẽ được thả ngay lập tức", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đăng Twitter ngày 31/3.

Graham, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đưa ra nhận xét mỉa mai công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, thành viên đảng Dân chủ. Bragg, người nhậm chức năm 2021, đã bị chỉ trích là nhẹ tay với tội phạm.

Tháng một năm ngoái, Bragg ban hành tài liệu hướng dẫn công tố viên dưới quyền không truy tố những tội nhẹ như trốn vé tàu, tàng trữ cần sa. Bragg cũng yêu cầu công tố viên chỉ đề nghị án tù đối với những tội nghiêm trọng hoặc bạo lực như giết người, bạo lực gia đình, tham nhũng hay án kinh tế lớn.

Một tháng sau đó, Bragg gửi email cho nhân viên làm rõ rằng công tố viên nên sử dụng đánh giá, quyết định của riêng họ khi đưa ra cách xử lý vụ án cũng như hình phạt nào sẽ được áp dụng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington hồi tháng 1. Ảnh: Reuters

New York Post tháng 11 năm ngoái thống kê Bragg đã hạ 52% trường hợp trọng tội xuống tội nhẹ, làm vậy thường xuyên hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Cyrus Vance Jr. Tờ này nói rằng trong số các trường hợp truy tố trọng tội mà văn phòng của Bragg thúc đẩy, 51% bị kết án, so với tỷ lệ 68% của Vance năm 2019.

Ông Trump bị Bragg điều tra về hành vi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ với sao khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử năm 2016. Đại bồi thẩm đoàn Manhattan, New York quyết định truy tố ông Trump hôm 30/3.

Cựu tổng thống Mỹ dự kiến trình diện tòa vào ngày 4/4 để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội. New York đang tăng cường an ninh cho ngày ông Trump xuất hiện. Chính quyền New York lo ngại đám đông ủng hộ cựu tổng thống Mỹ có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông "hoàn toàn vô tội", gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử". Các thành viên đảng Cộng hòa cũng chỉ trích động thái của công tố viên Manhattan là "vũ khí hóa hệ thống tư pháp".

Huyền Lê (Theo Hill, US News)