Đồng chủ nhà World Cup 2026 mở chiến dịch độc đáo cho CĐV Italy

"Đừng chờ thêm 4 năm nữa" là thông điệp của LĐBĐ Canada, trong một chương trình đổi áo đấu dành cho CĐV tuyển Italy đang sống tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Hoạt động được triển khai tại khu Little Italy, thành phố Toronto. Bài đăng trên mạng xã hội X của Liên đoàn Bóng đá Canada (CSA) viết: "Các fan bóng đá Italy thân mến, đừng chờ thêm bốn năm nữa để được hít thở bầu không khí World Cup. Hãy đổi áo đấu của bạn lấy áo đấu của tuyển Canada".

Trong thông báo chính thức, CSA viết: "Chúng tôi thân mời cộng đồng người Canada gốc Italy cùng đồng hành với chủ nhà. Vào ngày 4/4, từ 10h sáng đến 2h chiều, chúng tôi sẽ có mặt bên ngoài Cafe Diplomatico trên đường College, Toronto để trao cơ hội đổi áo Italy lấy áo Canada, cùng hòa chung nhịp đập hướng tới World Cup 2026. Hoạt động này miễn phí. Hãy mang áo Italy đến, và nhận áo Canada về. Số lượng có hạn, người hâm mộ nên đến sớm để nhận trang phục".

Thông điệp cũng đính kèm một dòng chữ bằng tiếng Italy: "Questa volta è il Canada", nghĩa là "Lần này, hãy chọn Canada".

Bài đăng trên mạng xã hội X của LĐBĐ Canada hôm 4/4. Ảnh chụp màn hình

Các video lan trên mạng xã hội sau đó cho thấy, hàng trăm người thực sự đã xếp hàng dài để đến đổi áo đấu Italy lấy Canada. Tuy nhiên, khác với thông tin ban đầu, CSA thực chất không hề thu áo đấu Italy, họ để các CĐV này giữ lấy màu cờ sắc áo đó, và thoải mái phát tặng áo đấu Canada cũng như các poster World Cup 2026 cho người hâm mộ.

Italy đã có thể chạm trán Canada tại bảng B nếu họ vượt qua trận chung kết play-off trước Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, thầy trò Gennaro Gattuso gục ngã trên chấm luân lưu, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn Canada, được dẫn dắt bởi HLV Jesse Marsch, hè này sẽ đối đầu với Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ tại vòng bảng. Đội đồng chủ nhà kỳ vọng cộng đồng người gốc Italy đông đảo tại đất nước sẽ nhuộm đỏ các khán đài thay vì sắc thiên thanh.

Dòng người gốc Italy tại Toronto xếp hàng chờ đổi áo đấu tuyển Canada Dòng người gốc Italy tại Toronto xếp hàng chờ đổi áo đấu tuyển Canada hôm 4/4. Video: Reddit

Theo cuộc điều tra dân số năm 2021, khoảng 1,5 triệu người Canada có nguồn gốc Italy (hoàn toàn hoặc một phần). Gần một phần ba trong số đó sinh sống tại Toronto và các khu vực lân cận. Sân BMO Field của thành phố này cũng chính là nơi diễn ra trận mở màn của Canada trước Bosnia vào ngày 12/6.

Báo Anh Guardian cho biết giá vé cho trận đấu này đã tăng phi mã trong tuần qua. Tất cả số vé còn lại đều được niêm yết ở mức 3.125 USD (khoảng 82 triệu đồng), và hầu hết các vé ở thị trường bán lại cũng có mức giá tương đương. Chương trình đổi áo miễn phí vừa qua có lẽ là cách kinh tế nhất để những người hâm mộ gốc Italy tại địa phương có thể hòa mình vào không khí World Cup mùa hè này.

Hà Phương tổng hợp