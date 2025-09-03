Đợi xuyên đêm chụp ảnh cưới trong ngày Quốc khánh

Hà NộiAnh Phan Long và bạn gái Thanh Huyền chờ một ngày đêm dưới mưa để thực hiện bộ ảnh cưới với những khối diễu binh ngày Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, khi những khối diễu binh đi qua đường Trần Phú, chú rể Phan Long trong sắc phục công an nhân dân đứng nghiêm chào. Cô dâu Thanh Huyền mặc váy cưới, tay đặt lên ngực trái, ánh mắt tự hào.

Buổi chụp ảnh cưới của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân bên đường và các chiến sĩ diễu binh. Người dân tự động tránh, nhường chỗ cho cô dâu, chú rể tiến lên sát hàng rào, gần khối chiến sĩ nhất. Chỉ huy của một số khối dùng loa cầm tay chúc phúc hay tiến tới bắt tay cặp đôi.

"Ngày vui của chúng tôi được hòa chung niềm vui của cả nước, đó là niềm hạnh phúc và tự hào không gì sánh được", cô dâu nói.

Anh Phan Long và bạn gái Thanh Huyền đứng nghiêm trang khi các khối diễu binh đi qua đường Trần Phú, Hà Nội, sáng 2/9. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio

Anh Long, công tác tại Trại giam Hồng Ca, tỉnh Lào Cai, còn chị Huyền quê ở Hưng Yên. Ý tưởng chụp ảnh cưới này mới phát sinh bốn ngày trước, khi chị Huyền xem được bộ ảnh của một cặp khác chụp trong buổi tổng duyệt 30/8. Cô gái quyết tâm thực hiện vì "không muốn bỏ lỡ cơ hội 40 năm mới có một lần".

Anh Long ban đầu hơi chần chừ vì sợ bạn gái vất vả, khó thực hiện do đông người. Anh cũng ngại mặc quân phục khi không làm nhiệm vụ. Nhưng sau khi được vợ sắp cưới thuyết phục và thấy việc làm này cũng ý nghĩa nên đồng ý.

Khoảnh khắc chỉ huy các khối diễu binh lại gần bắt tay, gửi lời chúc phúc đến anh Long và chị Huyền trong lễ diễu binh, sáng 2/9. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio

Chị Vân Anh, đại diện studio từng thực hiện bộ ảnh hôm 30/8, cho biết lần chụp này khó khăn hơn nhiều. "Lượng người đổ về đông từ rất sớm, trời liên tục đổ mưa lớn. Ê-kíp phải túc trực giữ chỗ ở nhiều điểm suốt hai đêm để có góc máy đẹp nhất", chị nói.

Từ 7h sáng 1/9, chị Huyền có mặt trên đường Trần Phú. Anh Long do bận công việc nên tối muộn mới đến. Cả hai gần như thức trắng đêm vì lo mưa lớn kéo dài, kế hoạch không thành. Gần 4h sáng 2/9, họ thay trang phục cưới, hòa vào dòng người chờ đợi.

Thức trắng đêm mưa gió để có ảnh cưới 'để đời' trong ngày Quốc khánh Khoảnh khắc anh Phan Long và bạn gái Thanh Huyền chụp ảnh trong lúc các khối diễu binh đi qua đường Trần Phú, sáng 2/9. Nguồn: Mr Hạnh Phúc Studio

Anh Long và chị Huyền là bạn đồng hương nhiều năm. Tình cảm của họ được vun đắp qua những lần gặp gỡ vội vã dịp lễ Tết do đặc thù công việc và yêu xa. Sau bộ ảnh kỷ niệm, cả hai trở về với công việc, chuẩn bị cho đám cưới dự định tổ chức vào cuối năm.

Quỳnh Nguyễn