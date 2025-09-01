Chờ 15 tiếng chụp ảnh cưới cùng đoàn diễu binh

Hà NộiChú rể Trịnh Xuân Vinh và cô dâu Nguyễn Thị Tuyết Ngân từ TP HCM và Thanh Hóa ra thủ đô, chờ suốt đêm trong mưa để thực hiện bộ ảnh cưới cùng các khối diễu binh 2/9.

Trong lễ tổng duyệt sáng 30/8, anh Vinh mặc quân phục đứng cạnh vị hôn thê Tuyết Ngân mặc áo dài trắng. Họ đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo điều lệnh khi các khối chiến sĩ diễu binh đi qua trên đường Trần Phú để chụp ảnh cưới.

Khoảnh khắc đặc biệt của họ nhận được sự ủng hộ của người dân xung quanh, nhiều người nhường chỗ, gửi lời chúc phúc. Một chiến sĩ trong đoàn diễu binh còn làm động tác "bắn tim" thay lời chúc mừng.

"Chúng tôi hạnh phúc và tự hào vì ghi lại được khoảnh khắc trăm năm của mình gắn với sự kiện trọng đại của đất nước", anh Vinh nói.

Quân nhân Trịnh Xuân Vinh và bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Ngân chụp ảnh cưới trên đường Trần Phú, khi các khối diễu binh đi qua, sáng 30/8. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio

Trịnh Xuân Vinh, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân. Vợ sắp cưới của anh, Tuyết Ngân, 22 tuổi, sống tại TP HCM. Cả hai yêu nhau bốn năm và dự định kết hôn vào cuối năm nay.

Ban đầu, họ lên kế hoạch chụp ảnh cưới bên các khối diễu binh tại TP HCM dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước, nhưng không sắp xếp được công việc. Họ chọn ngày tổng duyệt dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội để tránh đông.

Quân nhân Trịnh Xuân Vinh và bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Ngân chụp ảnh cưới trên đường Trần Phú, sáng 30/8. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio

Anh Vinh xin nghỉ phép hai tuần, về Thanh Hóa còn Ngân bay từ TP HCM ra. Cả hai đến Hà Nội ngày 29/8 để chuẩn bị. Ê-kíp chụp ảnh của họ đã có mặt tại đường Trần Phú từ sáng 28/8 để giữ vị trí.

Dưới những cơn mưa lớn ở Hà Nội, cả ê-kíp 32 người đã thức trắng đêm 29/8 để chuẩn bị cho buổi chụp.

"15 năm làm nghề chúng tôi chưa từng thực hiện bộ ảnh nào vất vả nhưng cũng xứng đáng như vậy", chị Vân Anh, đại diện studio thực hiện bộ ảnh cho cặp đôi, nói.

Lần đầu ra thủ đô, Tuyết Ngân choáng ngợp trước không khí hào hùng. "Được hòa mình vào dòng người, hát những bài ca về Tổ quốc và ngắm phố phường rợp cờ hoa là trải nghiệm tôi không bao giờ quên", cô gái nói.

Video ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh của Vinh và Ngân sau khi đăng tải đã gây "sốt" trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lời chúc phúc.

Khoảnh khắc một chiến sĩ trong đoàn diễu binh làm động tác "bắn tim" thay lời chúc mừng Xuân Vinh và Tuyết Ngân trên đường Trần Phú, sáng 30/8. Ảnh: Mr Hạnh Phúc Studio

Vinh và Ngân quen nhau qua mạng xã hội. Bí quyết để vượt qua bốn năm yêu xa của họ là sự thấu hiểu và tin tưởng. Do đặc thù môi trường quân đội, anh Vinh không thể dùng điện thoại thường xuyên, nhưng luôn tranh thủ mọi lúc nghỉ để hỏi thăm bạn gái. Ngân cũng trở thành hậu phương vững chắc, luôn thông cảm cho công việc của anh.

Sau khi có bộ ảnh kỷ niệm, cả hai ở lại Hà Nội xem diễu binh chính thức và tham quan các di tích lịch sử. Sắp tới, anh Vinh sẽ về đơn vị báo cáo để làm thủ tục đăng ký kết hôn, chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm.

Quỳnh Nguyễn