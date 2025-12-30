Thể thao
Thứ ba, 30/12/2025, 11:03 (GMT+7)

Đối thủ của U23 Việt Nam hủy đá tập với Trung Quốc

UAEKyrgyzstan thông báo hủy trận đá tập kín thứ hai với Trung Quốc, trước khi dự VCK U23 châu Á 2026 cùng Việt Nam ở bảng A.

Để chuẩn bị cho giải U23 châu Á ở Arab Saudi, Kyrgyzstan tập huấn tại UAE. Hôm 23/12, họ đã đấu tập và thua Trung Quốc 0-1, nhưng trận đấu có nhiều pha vào bóng quyết liệt dẫn tới ẩu đả.

Kyrgyzstan (áo trắng) trong trận giao hữu cấp U23 với Trung Quốc tại UAE ngày 23/12/2025. Ảnh: KFU

Hai đội dự kiến tái đấu hôm 29/12, nhưng Kyrgyzstan xin rút lui chỉ vài tiếng trước giờ bóng lăn. LĐBĐ Kyrgyzstan cho biết quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận, tuân thủ nguyên tắc fair-play.

Sau khi hủy trận tái đấu Trung Quốc, Kyrgyzstan đá tập với CLB Arabian Falcons tại giải hạng ba UAE và thắng 6-0. Đây là trận cuối của đoàn quân Maksim Lisitsyn, trước khi dự U23 châu Á.

Kyrgyzstan lần đầu dự giải, ở bảng A cùng Việt Nam, Jordan và chủ nhà Arab Saudi. Họ ra quân gặp chủ nhà ngày 6/1, rồi lần lượt gặp Việt Nam ngày 9/1 và Jordan 12/1.

Do bị Kyrgyzstan hủy trận, Trung Quốc chỉ còn một buổi đá tập trước giải, gặp Iraq ngày 1/1/2026. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu hành trình tại bảng D, lần lượt gặp Iraq ngày 8/1, Australia 11/1 và Thái Lan 14/1.

Giải U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, đá vòng tròn một lượt từ 6/1 đến 14/1. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết, ngày 16 và 17/1. Bán kết ngày 20/1, tranh giải ba 23/1 và chung kết 24/1. Giải đấu này không thuộc hệ thống vòng loại bóng đá nam Olympic.

Dưới trướng Kim Sang-sik, Việt Nam chơi trận đầu gặp Jordan ngày 6/1, sau đó lần lượt gặp Kyrgyzstan và Arab Saudi.

Hoàng An (theo Sina)

