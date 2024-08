Doanh số ôtô gầm cao cỡ D tháng 7 - xe Mỹ bỏ xa xe Hàn, Nhật

Ford Everest duy trì vị trí đỉnh bảng xếp hạng doanh số hàng tháng, Hyundai Santa Fe giữ hạng hai.

Phân khúc xe gầm cao cỡ D tháng 7 lần đầu tiên giao nhiều xe nhất tới tay khách Việt kể từ đầu năm 2024 với 2.187 chiếc, nhiều hơn 66 chiếc so với tháng trước, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 3,1% và so với cùng kỳ năm trước tăng nhẹ 4,2%.

Mẫu SUV thương hiệu Mỹ Ford Everest bán nhiều nhất phân khúc với 951 chiếc trong tháng 7, đây cũng là tháng mà Everest giao nhiều xe tới tay khách Việt trong 2024. Không chỉ bán nhiều, Everest còn cung cấp nhiều phiên bản với 6 lựa chọn, giá trong khoảng 1,099 - 1,545 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe duy trì vị trí thứ hai với doanh số 511 chiếc. Mẫu gầm cao thương hiệu Hàn Quốc chuẩn bị chuyển sang thế hệ mới. Nhiều đại lý của Hyundai mở đặt cọc Santa Fe thế hệ mới và dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10. Doanh số Santa Fe luôn bán trên gần 500 chiếc kể từ tháng 4. Hyundai cung cấp 5 phiên bản cho Santa Fe với giá 979 triệu đến 1,369 tỷ đồng.

Toyota Fortuner giữ hạng ba với doanh số 358 chiếc bán ra trong tháng 7, nhiều hơn 26 chiếc so với tháng 6 và ít hơn 26 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Giống như Santa Fe, mẫu SUV cỡ D của Toyota cũng có 5 phiên bản, giá 1,055-1,35 tỷ đồng.

Mazda CX-8 xếp ngay sau Fortuner với doanh số 214 chiếc giao tới tay khách Việt. Dù Mazda tung nhiều chương trình khuyến mãi hàng tháng nhưng lượng xe bán ra chưa đạt như kỳ vọng của hãng. CX-8 bán ra với 4 phiên bản, giá 949 triệu đến 1,129 tỷ đồng.

Ba mẫu xe còn lại trong phân khúc gồm Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X đều bán ra dưới 100 chiếc. Mẫu gầm cao của Hàn Quốc Sorento giao 77 chiếc, ít hơn 23 chiếc so với tháng 6 và ít hơn 38 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Pajero Sport bán được 58 chiếc, ít hơn 64 chiếc so với tháng 6. mu-X là mẫu gầm cao bán ít nhất phân khúc kể từ đầu năm. Mẫu xe của Isuzu chỉ giao 18 chiếc cho khách Việt trong tháng 7, con số này bằng với tháng 6.

Tính doanh số cộng dồn từ đầu năm, Everest giao tổng 5.393 xe mới tới tay khách Việt. Santa Fe bán được 2.630 chiếc, Fortuner ở thứ ba với 1.563 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về CX-8 với 1.282 chiếc, Sorento giao tổng 512 xe, Pajero Sport được 399 chiếc và mu-X là 103 xe.

