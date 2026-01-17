Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm

Các công ty nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi thành lập, theo Nghị định của Chính phủ.

Tại Nghị định 20 hướng dẫn Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ quy định chi tiết các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân. Nghị định ký và có hiệu lực từ ngày 15/1.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu. Chính sách này không áp dụng với doanh nghiệp thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc loại hình hoạt động.

Các công ty khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập được ưu đãi hoặc phân bổ theo tỷ lệ doanh thu, chi phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cơ chế này không áp dụng với chuyển nhượng cổ phiếu của công ty đại chúng, doanh nghiệp niêm yết. Tương tự, trường hợp chuyển nhượng vốn gắn với bất động sản, họ phải thực hiện theo quy định thuế chuyển nhượng bất động sản.

Với thuế thu nhập cá nhân, Nghị định quy định miễn khoản này cho người có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chuyên gia, nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu phát triển, startup, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo... được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm đầu, giảm 50% với 4 năm tiếp theo với khoản thu từ tiền lương, tiền công.

Liên quan tới hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ, Nghị định quy định doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Doanh nghiệp được dùng quỹ này để tự triển khai hoặc đặt hàng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhà nước cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Tính đến cuối 2025, cả nước có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Theo Nghị quyết 68, Việt Nam phấn đấu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng GDP. Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phương Dung