Doanh nghiệp bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì tạo 'dự án ảo' tại vùng sốt đất

Hà TĩnhCông ty Đông Quân Land bị phạt 505 triệu đồng vì tạo "dự án đất nền ven sông" không đúng thực tế tại xã Toàn Lưu - nơi đang sốt đất khi có quy hoạch khu công nghiệp.

Quyết định xử phạt Công ty Đông Quân Land, trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, do Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà ký, công bố ngày 3/10. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 505 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, theo Nghị định 16/2022.

Theo nhà chức trách, ngày 20/9, Công ty Đông Quân Land tổ chức bán các lô đất nền tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, trước đây thuộc huyện Thạch Hà. Trong thư mời gửi tới khách hàng và người dân, công ty nêu "mở bán dự án đất nền ven sông". Thực tế, đây là lô đất rộng hàng nghìn m2 được doanh nghiệp mua của người dân, sau đó tự làm đường, lắp hệ thống điện mặt trời rồi tách ra thành các lô diện tích 124-134 m2 để rao bán với giá vài trăm triệu đồng mỗi lô.

Nhân viên Công ty Đông Quân Land tư vấn cho khách hàng mua đất tại dự án "đất nền ven sông" ở xã Toàn Lưu, ngày 20/9. Ảnh: Hùng Lê

Trong bản catalog (tài liệu quảng cáo in) được Công ty Đông Quân Land gửi cho khách hàng, khu đất được thiết kế với bối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa khu nội đô, đường ven sông với hệ thống cây xanh... Người nào có nhu cầu đến xem, mua đất sẽ được công ty chuẩn bị xe đưa đón.

Vào cuộc xác minh, nhà chức trách khẳng định "dự án đất nền ven sông ở thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu" không tồn tại. Đây là "dự án ảo" do Đông Quân Land tạo ra để thu hút khách hàng mua.

Ngoài ra, doanh nghiệp này không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định, hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hạn. Cơ quan quản lý địa phương cho rằng doanh nghiệp cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về dự án bất động sản mà họ môi giới.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Đông Quân Land chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt. Quá thời hạn, doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế, buộc nộp phạt bằng 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.

Khu đất mà Công ty Đông Quan Land mua của dân, sau đó tự làm hàng tầng rồi rao bán. Ảnh: Hùng Lê

Đầu tháng 9, sau khi tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha ở xã Toàn Lưu, giá đất tại nhiều thôn như Trung Tâm, Nam Sơn, Vĩnh Cát... tăng 30-40% chỉ trong một tuần. Dọc các tuyến đường, hàng chục ôtô chở nhà đầu tư, môi giới nối đuôi nhau đi xem đất, chụp ảnh, bàn bạc giá cả. Không ít khu vườn đồi, đất hoa màu được phân lô nhỏ, rao bán hàng trăm triệu đồng mỗi nền.

Nhà chức trách đánh giá đây là hiện tượng đầu cơ, thổi giá, không xuất phát từ nhu cầu thực. Nhiều giao dịch diễn ra theo kiểu "cọc - lướt sóng", giấy tờ chưa rõ ràng, tiềm ẩn rủi ro cho người mua. Ông Trần Bá Hoành, Phó chủ tịch xã Toàn Lưu đánh giá đây là hiện tượng đầu cơ đất sau khi có thông tin quy hoạch khu công nghiệp, không xuất phát từ nhu cầu thực.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo tình trạng này có thể phá vỡ quy hoạch chung, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu ở thật và yêu cầu siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Nhà đầu tư, người làm nghề môi giới nườm nượp lái ôtô về xã Toàn Lưu để mua các lô đất vườn đồi trước đây trồng sắn, tháng 9/2025. Ảnh: Đức Hùng

Xã Toàn Lưu diện tích gần 60,7 km2, dân số 18.784 người, hình thành từ việc hợp nhất xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn. Địa bàn có nhiều tuyến giao thông liên vùng, là cửa ngõ giao thương giữa đồng bằng và vùng trung du phía tây, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ hậu cần và kinh tế hộ gia đình.

Cuối tháng 8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phía tây TP Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) với quy mô gần 200 ha, tỷ lệ 1/2.000. Khu công nghiệp tiếp giáp đất nông nghiệp, khu dân cư và đường tỉnh 550. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp, đảm bảo môi trường và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

Theo chính quyền địa phương, dự án này chủ yếu thu hồi đất nông nghiệp, 13 hộ ảnh hưởng ở được bố trí tái định cư. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh mới tổ chức hội nghị công bố quy hoạch hôm 12/9, chưa có động thái gì thêm.

Đức Hùng