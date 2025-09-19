Hà Tĩnh sốt đất vùng quy hoạch khu công nghiệp

Nhiều thửa đất ở xã Toàn Lưu trước đây trồng hoa màu, một tuần qua tăng giá 30-40%, sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp quy mô gần 200 ha.

Chiều 17/9, dọc đường tỉnh 550 và các lối nhỏ rộng 3-4 m ở xã Toàn Lưu, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, hàng chục ôtô biển số Hà Tĩnh, Nghệ An đậu nối đuôi nhau thành hàng dài, nhiều đoạn kín cả lối đi. Cạnh xe, nhiều nhóm 4-5 người, gồm đàn ông, phụ nữ trung niên, xúm lại chỉ tay về các lô đất trống bên cạnh chụp hình, thảo luận giá cả.

Thực trạng này diễn ra một tuần nay. Người dân các thôn Trung Tâm, Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát, Tây Sơn... luôn bận rộn đón tiếp nhiều khách trong và ngoài tỉnh đến hỏi mua đất. Những người làm nghề môi giới bất động sản cũng tập trung về xã Toàn Lưu, tìm cách tiếp cận, chèo kéo khách đến xem khu đất rộng 3.000-5.000 m2, đã chia thành lô nhỏ 140-150 m2, kèm lời hứa hẹn "đất gần khu công nghiệp nhưng giá rẻ, mua đầu tư lâu dài rất ổn".

Ông Trần Bá Hoành, Phó chủ tịch xã Toàn Lưu, cho biết sốt đất, giá tăng cao so với thực tế do hôm 12/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phía tây TP Hà Tĩnh cũ, thuộc địa bàn xã, tỷ lệ 1/2.000.

Nhiều người tập trung xem một lô đất ở xã Toàn Lưu, chiều 17/9. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Toàn, trú thôn Trung Tâm, nói đầu năm 2025, đất trên địa bàn giá rẻ, người dân thường bán theo sào. Gia đình ông từng bán một sào 500 m2 với giá 280 triệu đồng. Vài tháng trước, một nhà đầu tư mua cả khu đất rộng 5.500 m2 ở cuối đường cụt, sau đó làm đường nhựa ở giữa, phân thành hàng chục lô nhỏ. Một tuần qua, ôtô ra vào khu đất này nườm nượp, hỏi mua các lô 140-150 m2 với giá 460-500 triệu đồng.

Bà Thảo, trú thôn Nam Sơn, cho biết đầu năm 2025 đã bán lô đất 160 m2 ngay cạnh nhà với giá 700 triệu đồng. Khách sau đó "sang tay" cho người khác với giá 1 tỷ đồng, rồi 1,2 tỷ đồng. Một tuần qua, lô này được rao bán 1,6 tỷ đồng. Cạnh đó, lô đất rộng 200 m2 cũng được treo giá 2,2 tỷ đồng, dù nằm ở ngõ nhỏ, dân cư thưa thớt, đường bêtông rộng 5 m, xung quanh giáp rừng và đồng ruộng bỏ hoang.

"Chưa bao giờ giao dịch đất ở xã Toàn Lưu lại tấp nập như vậy. Các lô đất gần nhà tôi không phải vị trí đặc biệt, mua để ở thì được, còn kinh doanh rất khó vì đường nhỏ. Mọi người trong xóm cũng băn khoăn liệu giá đất hiện tại có đúng thực tế hay không, vì nông dân không ai dám chi tiền tỷ để mua", bà Thảo nói.

Một lô đất rộng hàng nghìn m2 ở xã Toàn Lưu được nhà đầu tư mua từ nhiều tháng trước, sau đó làm đường nhựa ở giữa, phân thành các lô nhỏ từ 140-150 m2 rồi rao bán. Ảnh: Đức Hùng

Ông Trần Bá Hoành cho biết xã có 23 thôn, một tuần qua ghi nhận hiện tượng sốt đất tại 4-5 thôn, cách vị trí quy hoạch khu công nghiệp 2-4 km, giá tăng 30-40% so với trước. Bất động sản giao dịch chủ yếu là đất đồi khai hoang, trước đây trồng sắn, ngô, nay gần như bỏ hoang.

Theo ông Hoành, hơn hai tháng qua, xã nhận hơn 300 hồ sơ đất đai, chủ yếu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Với các thôn đang có giao dịch bất động sản sôi động, một tuần qua xã chưa nhận hồ sơ nào, chủ yếu là "lướt sóng".

Phó chủ tịch xã Toàn Lưu đánh giá đây là hiện tượng đầu cơ đất sau khi có thông tin quy hoạch khu công nghiệp, không xuất phát từ nhu cầu thực. Xã đã đề nghị quỹ tín dụng hạn chế cho vay mua đất trong thời điểm sốt ảo, đồng thời tuyên truyền người dân hiểu quỹ đất ở vẫn còn nhiều, sẽ được cấp khi có nhu cầu thực.

"Cơn sốt đất hiện nay chỉ do giới đầu cơ, môi giới thổi giá, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Xã sẽ giám sát, xử lý nếu phát hiện sai phạm", ông Hoành nói.

Một chuyên gia bất động sản lâu năm ở phường Thành Sen cho biết bất ngờ khi thấy giá đất quanh khu công nghiệp bị đẩy lên nhanh chóng trong thời gian rất ngắn. Người này phân tích, đất gần khu công nghiệp thường không phù hợp để ở do dễ ô nhiễm, ồn ào, hạ tầng xã hội thiếu. Nhu cầu ở thực thấp, chủ yếu phục vụ sản xuất, nên giá trị đất khó giữ ổn định, ít có khả năng tăng bền vững.

Nhà đầu tư, người làm nghề môi giới đỗ ôtô san sát bên đường bêtông ở xã Toàn Lưu để xuống xem một lô đất vườn đồi trước đây trồng sắn, chiều 17/9. Ảnh: Đức Hùng

Theo chuyên gia này, đất ở xã Toàn Lưu tuần qua chủ yếu là hiện tượng "tạo sóng", đặt cọc rồi sang tay để đẩy giá. Nhiều giao dịch theo dạng "cọc - lướt" chưa kịp sang tên, giấy tờ không rõ ràng, tiềm ẩn rủi ro. Cơn sốt ảo không chỉ khiến nhiều người dễ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", mà còn đẩy mặt bằng giá lên cao, gây khó cho người có nhu cầu ở thực.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua khảo sát, giá đất nông thôn tại xã Toàn Lưu và một số xã trước đây thuộc huyện Thạch Hà tăng 30-40% so với 3 tháng trước. Tại một số vùng gần khu quy hoạch công nghiệp, nhiều nhà đầu tư đã mua đất rộng 1.000-5.000 m2, sau đó làm đường nhựa, đầu tư hạ tầng, tách thửa rồi bán lại.

"Việc này khiến quy hoạch chung của các xã bị phá vỡ, hạ tầng manh mún", vị này nói.

Chiều 18/9, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ký văn bản gửi các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia giao dịch bất động sản, yêu cầu siết chặt quản lý thị trường sau tình trạng "sốt đất".

Văn bản yêu cầu công an tỉnh xử lý hành vi tung tin thất thiệt, trốn thuế, gây nhiễu loạn thị trường. Các xã, phường phải công khai quy hoạch, tiến độ dự án và tuyên truyền để người dân cảnh giác với chiêu trò thổi giá.

Phối cảnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp ở xã Toàn Lưu. Ảnh: Hùng Lê

Xã Toàn Lưu diện tích 60,65 km2, dân số 18.784 người, hình thành từ việc hợp nhất xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn. Địa bàn có nhiều tuyến giao thông liên vùng, là cửa ngõ giao thương giữa đồng bằng và vùng trung du phía tây, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, dịch vụ hậu cần và kinh tế hộ gia đình.

Ngày 28/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía tây TP Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) với quy mô gần 200 ha, tỷ lệ 1/2.000. Khu công nghiệp tiếp giáp đất nông nghiệp, khu dân cư và đường tỉnh 550. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp, đảm bảo môi trường và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

Theo chính quyền địa phương, dự án chủ yếu thu hồi đất nông nghiệp, 13 hộ ảnh hưởng đất ở được bố trí tái định cư. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh mới tổ chức hội nghị công bố quy hoạch hôm 12/9, chưa có động thái gì thêm.

Đức Hùng