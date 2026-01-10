Arab SaudiTrong một pha tranh bóng ngăn Việt Nam tấn công, trung vệ Kyrgyzstan Arslan Bekberdinov kéo phăng băng đội trưởng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tại U23 châu Á 2026.

Phút 83, khi tỷ số là 1-1, Đình Bắc rê qua cầu thủ Kyrgyzstan bên cánh phải. Sau khi bị vượt qua, Bekberdinov kéo áo tiền đạo 22 tuổi nhưng bất thành. Trung vệ Kyrgyzstan chuyển sang kéo tay Đình Bắc, nhưng chỉ lấy được băng đội trưởng trên tay anh.

Sau đó, Đình Bắc tiếp tục đẩy bóng qua tiền vệ Bektur Kochkonbaev. Lần này, Bekberdinov quyết định giật mạnh áo Đình Bắc về sau, khiến cầu thủ Việt Nam ngã ngửa xuống sân. Trọng tài người Iran Payam Heydari lập tức thổi phạt và rút thẻ vàng cảnh cáo Bekberdinov.

Đình Bắc bị đối thủ 'tước băng đội trưởng' U23 Việt Nam Tình huống gây cười giữa Bekberdinov và Đình Bắc.

Đình Bắc vào sân phút 63 thay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Dù chỉ chơi tổng cộng khoảng 30 phút, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn rê bóng qua người ba lần, không cầu thủ nào làm tốt hơn. Anh còn một lần chọc khe cho Lê Văn Thuận thoát xuống và có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, hậu vệ đội trưởng Said Datsiev giật về nhanh hơn để phá bóng chịu phạt góc.

Chính Đình Bắc cũng có cơ hội phản công và đối mặt thủ môn sau đó ít phút. Tuy nhiên, vẫn là Datsiev băng về nhanh để cướp bóng trước khi tiền đạo Việt Nam sút.

Theo trang thống kê Flashscore, màn trình diễn của Đình Bắc vẫn không được đánh giá cao, chỉ được chấm 6,6 điểm trên thang 10. Cầu thủ hay nhất Việt Nam theo trang này là Khuất Văn Khang với 8,4 điểm, nhờ bàn mở tỷ số từ phạt đền. Lê Phát nhận được 7,8 điểm khi đem về quả phạt đền đó.

Đình Bắc (phải) cùng đồng đội mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Việt Nam trước Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Cầu thủ nhận giải "hay nhất trận" từ LĐBĐ châu Á (AFC) là Nguyễn Thái Sơn. Tuy nhiên, thống kê chỉ cho tiền vệ này 6,6 điểm. Trong những cầu thủ đá chính, Quốc Việt gây thất vọng nhất với chỉ 6,4 điểm.

Đình Bắc là đội phó U23 Việt Nam, còn đội trưởng là Khuất Văn Khang. Do Văn Khang cũng rời sân phút 63 nhường chỗ cho Văn Thuận, băng đội trưởng được trao cho Đình Bắc.

Băng đội trưởng U23 Việt Nam làm bằng chất liệu co giãn, quấn quanh cánh tay và dán lại nhờ lớp keo tự dính. Vì thế, nếu bị tháo rời ra, các cầu thủ vẫn có thể dán lại dễ dàng. Sau khi "tước băng đội trưởng" của Đình Bắc, Bekberdinov đã trả lại để trận đấu tiếp tục. Việt Nam thắng 2-1 nhờ bàn phản lưới của trung vệ Khristiyan Brauzman phút 87.

Kết quả này giúp thầy trò Kim Sang-sik toàn thắng hai trận, đặt một chân vào tứ kết. Ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi, còn Kyrgyzstan đấu với Jordan tối 12/1.

Hoàng An