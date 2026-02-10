Diện mạo các khu 'đất vàng' trung tâm TP HCM thành công viên

Cách đó khoảng 500 m, khu đất số 8-12 Lê Duẩn với 4 mặt tiền, nằm đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn sát vách với Trung tâm thương mại Diamond Plaza, gần Nhà thờ Đức Bà cũng được cải tạo sau một thời gian bỏ hoang do vướng pháp lý.

Các tiểu cảnh xe ngựa, rơm, hoa tết... được bày trí ở khu vực này tạo hoài cổ, dân dã thu hút người dân vui chơi thưởng lãm.