Diện mạo các khu 'đất vàng' bỏ hoang thành công viên dịp Tết

Khu đất được cải tạo thành công viên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Nơi này từng là công trình rộng 9.000 m2, hơn 130 năm tuổi bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1 nhưng đến nay chưa khởi công do vướng mắc thủ tục.
Hiện một phần khu đất đã được cải tạo làm vườn hoa, công viên trang trí tiểu cảnh phục vụ tết Bính Ngọ. Một tháng trước, nơi đây um tùm cỏ dại, bên ngoài được rào bằng mái tôn cao khoảng 5 m.
Ở khu vực quận 3 cũ, khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, cũng được cải tạo thành công viên mở cửa hơn hai tuần trước.
Khu đất nói trên rộng 14.400 m2, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nằm trên bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Công trình có tổng vốn 1.850 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2028 nhưng nhiều năm qua vẫn bỏ trống. Đầu tháng 1, nơi đây được dỡ rào chắn, cải tạo thành công viên, vườn hoa.
Du khách chụp ảnh check in trước công viên số 8 Võ Văn Tần.
Ngoài khu đất trên, nhiều địa chỉ khác như: 2-4-6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du; 87 Cống Quỳnh... cũng được tháo rào chắn làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết.
Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, việc trưng dụng các khu đất bỏ trống làm công viên, vườn hoa tạm dịp Tết Bính Ngọ nhằm tăng không gian xanh, bổ sung sinh hoạt công cộng khu trung tâm. Thành phố triển khai theo hình thức xã hội hóa; khi hoàn tất pháp lý sẽ đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Vị trí 9 khu đất làm công viên, vườn hoa dịp Tết Bính Ngọ. Đồ họa: Tâm Thảo
Thanh Tùng