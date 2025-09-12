Điện Kremlin nói đàm phán hòa bình Nga - Ukraine 'tạm dừng'

Điện Kremlin cho biết đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine "đang tạm dừng", cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự.

"Các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hoạt động. Các nhà đàm phán của chúng tôi vẫn có thể liên lạc qua những kênh này. Nhưng giờ đây, có lẽ chính xác hơn khi nói rằng đang có một sự tạm dừng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới hôm nay.

Theo ông Peskov, phía Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại hòa bình, nhưng sự thật là châu Âu đang cản trở nỗ lực này.

Giới chức Mỹ, châu Âu và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Trước đó, lãnh đạo 35 nước trong "liên minh thiện chí", chủ yếu là các quốc gia châu Âu, đã họp thượng đỉnh ở Pháp nhằm hoàn tất những đảm bảo an ninh cho Ukraine và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ những đề xuất này. 26 quốc gia đã cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu chiến, trong đó có triển khai lực lượng quốc tế tới nước này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine được nối lại hồi tháng 5, nhờ Tổng thống Trump làm trung gian thúc đẩy. Ông Trump đã họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Tổng thống Trump hôm 2/9 bày tỏ "rất thất vọng" bởi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Zelensky cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để cản trở hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong khi Moskva cho biết chương trình nghị sự cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa sẵn sàng.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để kết thúc chiến sự Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình.

