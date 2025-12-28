Điểm nhấn khu trưng bày Ford tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025

Ford Việt Nam mang đến triển lãm dải sản phẩm đa dạng từ hiệu suất cao đến điện hoá, hút hàng nghìn lượt khách tham quan, lái thử, ngày 26-28/12.

Đến với triển lãm ôtô lớn nhất năm 2025, khu trưng bày Ford Việt Nam tạo điểm nhấn nổi bật với mẫu xe điện thể thao Mustang Mach-E, bên cạnh các dòng xe bán chạy hàng đầu của hãng như: Territory, Ranger Raptor và Everest Platinum.

Ford Mustang Mach-E và Territory Titanium X diễu hành trước sân khấu triển lãm Vietnam Mobility 2025. Ảnh: Hoàng Giang

Từ ngày đầu mở cửa triển lãm, khu trưng bày Ford đã thu hút lượng lớn khách tham quan, tìm hiểu các dòng xe, đặc biệt là chiếc Mustang Mach-E. Đây là mẫu crossover thuần điện đầu tiên của Ford Việt Nam, ra mắt dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu. Là mẫu xe điện hiệu suất cao, Mustang Mach-E có thiết kế mang phong cách coupe và công suất tương đương 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm.

Tại khu vực trưng bày, các dòng xe khác của Ford cũng thu hút lượng lớn khách tìm hiểu. Territory đại diện cho phân khúc SUV cỡ C, hướng đến nhóm người dùng gia đình và đô thị, cũng là dòng xe ăn khách bậc nhất của Ford tại thị trường Việt Nam. Everest Platinum là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ Everest, nhấn mạnh vào khả năng vận hành, tiện nghi và các công nghệ hỗ trợ lái. Ranger Raptor là mẫu bán tải hiệu năng cao, nổi bật với thiết kế hầm hố và khả năng off-road, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và khám phá.

Ford Territory hút khách nhờ thiết kế mới, nội thất rộng rãi và nhiều tính năng công nghệ. Ảnh: Lương Dũng

Tại khu vực lái thử ở sự kiện, các dòng xe của Ford cũng ghi nhận số lượng lớn khách tham quan đăng ký, cho thấy sức hút từ các dòng xe gầm cao của hãng tại Việt Nam. Tại khu lái thử, hãng bố trí đội ngũ chuyên gia hướng dẫn lái xe, khách lái thử được tư vấn chi tiết về các tính năng, công nghệ hỗ trợ và các ưu đãi khi mua xe tại sự kiện.

Khai mạc Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 Ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam tại Vietnam Mobility Show 2025. Video: Huy Mạnh

Ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho biết, quy mô của Vietnam Mobility Show 2025 khiến ông ấn tượng, kỳ vọng sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về các dòng xe, có cơ hội trải nghiệm thực tế để tìm ra mẫu xe phù hợp, đúng nhu cầu của bản thân và gia đình. "Ford Việt Nam sẽ nỗ lực nghiên cứu và triển khai các giải pháp phù hợp, từng bước mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những lựa chọn phương tiện hiện đại hơn, hiệu quả hơn và thân thiện hơn với môi trường", Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho biết.

Ford Territory Titanium X tại khu vực lái thử, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Ảnh: Hoàng Giang

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Quang Anh