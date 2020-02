Trump nói Mỹ đã 'chặn đứng' virus corona

"Chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta thực sự đã chặn đứng nó, đúng vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox, tìm cách xoa dịu những mối lo lắng của người dân về dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV).

Những lo ngại về nCoV đã thúc đẩy Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài gần đây từng tới Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta không thể để hàng nghìn người có khả năng nhiễm virus corona vào Mỹ", Trump nói.

Ông cho biết giới chức Mỹ đã đề nghị giúp đỡ Trung Quốc đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien trong một cuộc phỏng vấn khác cho hay Trung Quốc đã cởi mở hơn về dịch bệnh do nCoV so với các cuộc khủng hoảng trước đây song họ vẫn chưa chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ.

Theo ông, Bắc Kinh chưa trả lời đề nghị giúp đỡ của Washington thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cùng các tổ chức y tế chuyên nghiệp khác.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, sau đó lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính tới ngày 3/2, 360 người Trung Quốc thiệt mạng, 16.480 người dương tính với nCoV. Ngoài Trung Quốc, 24 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có bệnh nhân nhiễm nCoV. Ca tử vong đầu tiên vì virus corona ngoài Trung Quốc được xác nhận hôm qua, khi một người đàn ông Vũ Hán, 44 tuổi, chết tại Philippines. Mỹ ngày 2/2 xác nhận ca thứ 9 nhiễm nCoV tại Santa Clara thuộc khu vực vịnh San Francisco.

Các nước có bệnh nhân nhiễm nCoV. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)