Tại Stella Mega City, một không gian sống mới đang tạo đà cho việc hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Ấn tượng gợi mở về cuộc sống trong xanh tại đây chính là hệ thống cảnh quan lên tới 10.000 cây xanh cùng công viên cảnh quan bên trong dự án, vườn Nhật Bản Zen Garden tạo nên không gian thư giãn trong lành, giúp tái tạo năng lượng cho gia đình. Giếng trời Bali Shower bên trong mỗi căn nhà chính là điểm nhấn của dự án, mang đến trải nghiệm sống giao hoà cùng thiên nhiên, cuộc sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày.



Với định hướng phát triển thành tâm điểm giao thương, kinh doanh, khu vui chơi giải trí mới của đại đô thị Stella Mega City, các căn nhà phố thương mại của The Central còn sở hữu giá trị thực từ hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ và đầy đủ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hoạt động kinh doanh, lan toả nguồn sinh khí dồi dào đến toàn bộ dự án.



Trong tương lai, phân khu The Central tại đại đô thị Stella Mega City được quy hoạch trở thành khu shophouse sầm uất, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cộng đồng cư dân cả trong và ngoài khu đô thị. Các nhu cầu về sinh sống, vui chơi, giải trí tận hưởng cuộc sống sẽ được đáp ứng với chuỗi tiện ích bao gồm quán cà phê, karaoke, rạp chiếu phim, khu phức hợp khách sạn 5 sao...



"Như một điểm sáng đô thị mới giữa miệt vườn sông nước Cần Thơ, tương lai không xa, phân khu The Central trong đại đô thị Stella Mega City sẽ trở thành một điểm đến đầy sôi động, hiện đại được phát triển, góp phần thay đổi tích cực bộ mặt kinh tế Cần Thơ", chủ đầu tư dự án cho biết.



Với ông Nguyễn Anh Minh, sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án đô thị hiện đại, khoảng cách giữa đô thị miền Tây sông nước và Sài Gòn phồn hoa cũng rút ngắn. Đời sống của người dân Cần Thơ tăng cao, nhu cầu nhà ở lớn, thị trường sôi động cũng là cơ hội để gia tăng lợi nhuận cho các sản phẩm bất động sản mà ông đang đầu tư tại vùng đất này.