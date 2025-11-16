Đèo Vi Ô Lắc sạt lở, ôtô ùn tắc 2 km

Quảng NgãiĐèo Vi Ô Lắc trên quốc lộ 24 bị sạt lở taluy, đất đá đổ xuống đường khoảng 100 m3, khiến ôtô ùn ứ kéo dài, chiều 16/11.

Khoảng 13h30, nhiều khối đất đá ở taluy dương đèo Vi Ô Lắc qua xã Ba Vì đổ xuống chắn ngang đường trong mưa lớn. Sạt lở kéo theo cây ngáng một bên đường. Hàng trăm ôtô không thể qua lại đoạn nối xã Ba Vì và xã Kon Plong cũ, gây ra ách tắc hơn hai giờ.

Đèo Vi Ô Lắc sạt lở, ôtô ùn ứ 2 km Đèo Vi Ô Lắc sạt lở, các phương tiện để băng qua. Video Người dân cung cấp

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch xã Ba Vì, cho biết khối lượng sạt lở xuống mặt đường khoảng 100 m3. Sở Xây dựng tỉnh điều động lực lượng, đưa máy xúc dọn khối lượng đất đá đổ xuống.

Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 6 đã bố trí lực lượng cảnh báo từ xa, chốt chặn hai đầu để điều phối giao thông. Tài xế được khuyến cáo không cố qua khu vực sạt lở, tuân theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng, đi chậm để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 15h30, đường thông một làn. Hiện khu vực có mưa lớn, buổi chiều nhiều sương mù, hạn chế tầm nhìn.

Ôtô bị hạn chế tầm nhìn do đèo Vi Ô Lắc mưa và sương mù. Ảnh: Mạnh Hào

Đèo Vi Ô Lắc nằm trên quốc lộ 24, tuyến huyết mạch nối phía đông Quảng Ngãi với Khu du lịch Măng Đen và phường Kon Tum. Đường cũng là cửa ngõ nối Bắc Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung.

Ngoài sạt lở vị trí nói trên, quốc lộ 24 đang nứt taluy dương ở đoạn gần dốc Ba Tầng và lún khoảng 100 m đoạn qua làng KoPring, Măng Đen. Tỉnh đang đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.300 tỷ nâng cấp tuyến đường này.

Trước đó trong tháng 10, đèo Lò Xo nối Quảng Ngãi với Đà Nẵng sạt lở hàng chục vị trí, nhiều tài xế mắc kẹt suốt ba ngày.