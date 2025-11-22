Đèo Khánh Lê nứt toác

Khánh HòaBa điểm sạt lở trước chưa thể khắc phục, đèo Khánh Lê lại xuất hiện nhiều điểm hư hỏng mới, hàng trăm khối đất đá tràn xuống, đường nứt toác.

Chiều 22/11, đại diện Sở Xây dựng cho biết đoạn qua thôn Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh) xuất hiện 7 điểm sạt lở, có vị trí nứt toác nửa mặt đường, dài hơn 40 m, sụt gần một mét. Các đơn vị được huy động khắc phục nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên đèo còn phức tạp.

Khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh. Ảnh: Cao Kỳ

Đèo Khánh Lê dài 33 km, thuộc quốc lộ 27C – tuyến kết nối Đà Lạt với Nha Trang, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Đêm 16/11, xe khách chạy hướng Đà Lạt – Nha Trang bị đá đè làm 6 người chết, 19 người bị thương. Tuyến đèo hiện bị phong tỏa, chỉ cho xe phục vụ thi công và cứu hộ đi qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, ngày 22/11 tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, đặc biệt khu vực phía bắc và tây lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Bùi Toàn