Đèo Gia Bắc sạt lở chia cắt quốc lộ 28

Tối 3/12, đèo Gia Bắc nối Bình Thuận cũ với Di Linh (Lâm Đồng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn. Bùn đất từ triền núi tràn phủ kín mặt đường, khiến phương tiện không thể chạy qua.

Lực lượng chức năng ghi nhận ít nhất 5 điểm sạt trượt, trong đó một điểm quy mô lớn giữa đèo khi đất đá, cây rừng từ taluy dương đổ xuống vùi lấp toàn bộ mặt đường.

Đất đá ập xuống trên đèo Gia Bắc qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, tối 3/12. Ảnh: Sơn Điền

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết mưa đang rất lớn, nguy cơ sạt lở rất cao. "Lực lượng địa phương chỉ có thể chặn xe hai đầu đèo, chưa thể xử lý do rủi ro quá lớn", ông nói.

CSGT tỉnh Lâm Đồng và công an địa phương đã lập chốt ở hai phía để điều tiết, hướng dẫn xe không đi vào khu vực nguy hiểm. Sạt lở khiến quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc tê liệt hoàn toàn, buộc lực lượng chức năng yêu cầu các xe quay đầu.

Tháng 11 vừa qua, đèo Gia Bắc từng sạt lở do mưa bão. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và bố trí kinh phí khắc phục để đảm bảo giao thông trên tuyến.