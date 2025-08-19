Sửa đường đèo Bảo Lộc trong 10 ngày

Lâm ĐồngĐèo Bảo Lộc, trên tuyến huyết mạch nối TP HCM lên Đà Lạt, được sửa chữa hư hỏng mặt đường để đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Đêm 18 rạng sáng 19/8, Công ty Cổ phần Xây dựng 676 (nhà thầu) sửa chữa những đoạn đường hư hỏng trên đèo Bảo Lộc, dài gần 10 km, thuộc quốc lộ 20.

Mặt đường đèo Bảo Lộc bị bong tróc, hằn lún. Ảnh: Hoài Thanh

Hơn 20 công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc đã được huy động thi công xuyên đêm. Các hạng mục gồm cào bóc lớp nhựa đường bị bong tróc, sụt lún, sau đó thảm lại bêtông nhựa dày 7-16 cm, kết hợp phụ gia chống hằn lún. Những điểm "ổ gà" và rạn nứt nặng cũng được xử lý để đảm bảo mặt đường bằng phẳng.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó giám đốc Công ty Cổ phần 676, cho biết việc sửa chữa, bảo trì đèo Bảo Lộc dự kiến kéo dài 10 ngày. Đây là tuyến huyết mạch nối Lâm Đồng với Đồng Nai và TP HCM, lưu lượng phương tiện đông nên đơn vị chọn thi công ban đêm, từ 22h đến 9h hôm sau để hạn chế ảnh hưởng giao thông.

Đại diện chốt CSGT đèo Bảo Lộc cho hay trong thời gian thi công, việc phân luồng tại các điểm đang làm đường do nhà thầu phụ trách. Khi lưu lượng xe tăng cao gây ùn ứ, lực lượng CSGT sẽ hỗ trợ để đảm bảo giao thông liền mạch.

Đèo Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc cũ. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.

Hoài Thanh - Trường Hà