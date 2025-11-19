Đèo An Khê nối Quy Nhơn với Pleiku sạt lở

Gia LaiLực lượng chức năng phong tỏa đèo An Khê (quốc lộ 19) sáng 19/11 do mưa lớn gây sạt lở, sau đó phải mở cho thông một chiều để tránh ùn tắc.

Khoảng 9h15, cảnh sát lập barie chặn xe vì nước mưa dồn về taluy, tạo dòng chảy xiết cuốn theo đá sỏi xuống đường. Một số vị trí trên triền núi bị nứt gãy, đe dọa kéo sập bờ kè taluy dương bằng bêtông.

Sau gần một tiếng, để giải tỏa ách tắc, lực lượng chức năng cho xe chạy một chiều, luân phiên theo hai hướng: lên Pleiku và về Quy Nhơn.

Nước tràn từ taluy dương đèo An Khê xuống đường. Ảnh: Ngọc Oanh

Đèo An Khê dài 8 km, là đoạn nguy hiểm nhất trên quốc lộ 19, nối Quy Nhơn với Pleiku, thường xảy ra sự cố, nhất là ban đêm. Tuyến vừa được mở rộng từ 7 lên 9 m với vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Các vách núi đã được phun bêtông, đóng cọc, giăng lưới chống sạt trượt nhưng khi mưa lớn vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

Hai ngày qua, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa. Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai cho biết 24-48 giờ tới, phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến rất to, tổng lượng 80-200 mm, nơi vượt 250 mm.

Đoạn đèo An Khê đang được mở rộng. Ảnh: Trần Hóa

Mưa lớn gây sự cố nhiều nơi. Các đèo như Khánh Lê, Khánh Sơn (Khánh Hòa), Mimosa, Prenn, Ngoạn Mục, D’ran (Lâm Đồng) sạt lở ách tắc giao thông. Trong đó vụ đá trên núi tràn xuống ôtô khách ở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Trần Hóa