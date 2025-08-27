Đen Vâu dự sơ duyệt cùng Khối Văn hóa - Thể thao

-
Ca sĩ Đen Vâu xuất hiện trong Khối Văn hóa Thể thao
Ca sĩ Đen Vâu tham gia trong Khối diễu hành Văn hóa Thể thao. Anh xuất hiện trong khu vực chuẩn bị hợp luyện, thân thiện bắt tay các bạn trẻ.
-
Xe kéo pháo đi trên đường Thanh Niên
Xe tải chở kíp pháo, kéo theo pháo M46 cỡ nòng 130 mm và D20 cỡ nòng 152 mm lần lượt di chuyển qua đường Thanh Niên trong sự reo hò của người dân.
-
Người dân ca hát trên phố Nguyễn Thái Học
Trên các tuyến phố trung tâm sau khi đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình, người dân đứng chật kín hai bên, không còn chỗ trống. Nhiều nhóm cùng nhau cất tiếng hát trong lúc chờ gần 4 tiếng để đón các quân nhân.
-
Khối Lào và Campuchia tập duyệt thử trên Quảng trường Ba Đình
-
Tên lửa đạn đạo Scud-B và tên lửa diệt hạm Redut-M
-
Khối cờ Đảng, Nghi trượng và các lực lượng bắt đầu vào vị trí
-
Khối UAV và tên lửa phòng không di chuyển qua trường đua F1
-
Người dân tranh thủ chụp hình cùng lực lượng diễu binh
-
Đoàn xe T-54/55 đi qua đường Thanh Niên
-
Xe tăng T-90S di chuyển trên phố Nguyễn Tri Phương