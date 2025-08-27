Đen Vâu dự sơ duyệt cùng Khối Văn hóa - Thể thao

Người dân ca hát trên phố Nguyễn Thái Học

Trên các tuyến phố trung tâm sau khi đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình, người dân đứng chật kín hai bên, không còn chỗ trống. Nhiều nhóm cùng nhau cất tiếng hát trong lúc chờ gần 4 tiếng để đón các quân nhân.

Người dân ngồi kín sau barie an ninh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quỳnh Trần