Thứ tư, 27/8/2025, 16:30 (GMT+7)

Đen Vâu dự sơ duyệt cùng Khối Văn hóa - Thể thao

Ca sĩ Đen Vâu tham gia diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao, thân thiện bắt tay và giao lưu cùng các bạn trẻ tại khu vực chuẩn bị hợp luyện, chiều 27/8.

  • Ca sĩ Đen Vâu xuất hiện trong Khối Văn hóa Thể thao

    Ca sĩ Đen Vâu tham gia trong Khối diễu hành Văn hóa Thể thao. Anh xuất hiện trong khu vực chuẩn bị hợp luyện, thân thiện bắt tay các bạn trẻ.

    Ca sĩ
     
     

    Ca sĩ Đen Vâu được nhiều bạn trẻ cổ vũ. Video: Gia Chính

  • Xe kéo pháo đi trên đường Thanh Niên

    Xe tải chở kíp pháo, kéo theo pháo M46 cỡ nòng 130 mm và D20 cỡ nòng 152 mm lần lượt di chuyển qua đường Thanh Niên trong sự reo hò của người dân.

    Quân nhân, xe pháo tiến về Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt
     
     

    Xe kéo pháo di chuyển trên đường Thanh Niên. Video: Thanh Hằng

  • Người dân ca hát trên phố Nguyễn Thái Học

    Trên các tuyến phố trung tâm sau khi đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình, người dân đứng chật kín hai bên, không còn chỗ trống. Nhiều nhóm cùng nhau cất tiếng hát trong lúc chờ gần 4 tiếng để đón các quân nhân.

    84007e2f7960f23eab71-175629010-2448-5320

    Người dân ngồi kín sau barie an ninh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quỳnh Trần

    Người dân ca hát trên phố
     
     

    Người xem diễu binh hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: Quỳnh Trần

  • Khối Lào và Campuchia tập duyệt thử trên Quảng trường Ba Đình

    Cam
     
     

    Đoàn quân nhân Lào luyện tập diễu binh. Video: Huy Mạnh

    Lào
     
     

    Đoàn Campuchia. Video: Huy Mạnh

  • Tên lửa đạn đạo Scud-B và tên lửa diệt hạm Redut-M

    Scud-3-1756289433-4649-1756289530.jpg

    Chiến sĩ trong kíp tên lửa đạn đạo Scud-B vẫy cờ, chào người dân tại trường đua F1. Ảnh: Phạm Chiểu

    redut-m-1-1756289475-8025-1756289531.jpg

    Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa diệt hạm Redut-M di chuyển tới điểm tập kết. Ảnh: Phạm Chiểu

  • Khối cờ Đảng, Nghi trượng và các lực lượng bắt đầu vào vị trí 

    z6950616949778-8cf46791054aed6-6105-9416

    Khối cờ Đảng tập dượt tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng

    bc43ca52af1d24437d0c89-1756289-3907-4730

    Ảnh: Huy Mạnh

    9ffb9e988bd7008959c6-1-1756289-4238-4875

    Khối Nghi trượng. Ảnh: Võ Thạnh

    64f3f4d6e1996ac73388-175628952-7200-1418

    Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân. Ảnh: Võ Thạnh

  • Khối UAV và tên lửa phòng không di chuyển qua trường đua F1

    uav-1-1756289157-3547-1756289231.jpg

    Xe chở UAV trinh sát (trước) và UAV cảm tử di chuyển trên trường đua F1. Ảnh: Phạm Chiểu

    s-125-vt-1-1756289157-6494-1756289232.jp

    Xe chở kiêm nạp đạn của hệ thống S-125-VT do Việt Nam hiện đại hóa. Ảnh: Phạm Chiểu

  • Người dân tranh thủ chụp hình cùng lực lượng diễu binh

    3963333454000551176-1756288899-5324-1115

    Ảnh: Võ Thạnh

    a44b0f4d7002fb5ca213-175628889-5695-6717

    Ảnh: Võ Thạnh

    5bceb0eecfa144ff1db0-175628890-4833-5062

    Ảnh: Võ Thạnh

  • Đoàn xe T-54/55 đi qua đường Thanh Niên

    T-54-1-1756288702-9136-1756288770.jpg

    Xe tăng T-54 số hiệu 134 cùng các xe tăng T-54B cải tiến đi dọc đường Thanh Niên. Ảnh: Thanh Hằng

  • Xe tăng T-90S di chuyển trên phố Nguyễn Tri Phương

    T-90S-1-1756287919-1347-1756287989.jpg

    Xe tăng T-90S, được trang bị hệ thống phòng vệ thụ động Shtora-1, di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Võ Thạnh

    2S3-1-1756287964-3615-1756287989.jpg

    Pháo tự hành 2S3 cỡ nòng 152 mm trên phố Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Võ Thạnh

