Đêm trắng chạy lũ của người Thái Nguyên

Người dân Thái Nguyên mò mẫm trong nước lụt di tản đồ đạc hoặc lấy nước sạch về dùng.

Anh Lê Duy Khắc, 38 tuổi, ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, cho biết nước sông Cầu tràn vào trong đêm qua khiến lụt dâng cao hơn một mét so với trưa cùng ngày. So sánh với lũ sau bão Yagi năm 2024, anh nói nhà họ hàng ở khu vực cao không bị ngập, còn năm nay nước tràn qua nhà hơn một mét.