Đêm không điện giữa nước lũ bủa vây ở bệnh viện Quy Nhơn

Tối 20/11, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn ở đường Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ) còn ngập ở tầng trệt và khu vực lối ra vào. Nơi này đang điều trị gần 300 bệnh nhân nhưng không có điện, nước sinh hoạt, sóng điện thoại do bị lũ cô lập.
Hôm trước ngập lụt, toàn bộ bệnh nhân từ tầng trệt phải chuyển lên tầng hai để tránh ngập nên hiện các phòng bệnh bị quá tải. Nhiều người phải trải chiếc nằm dưới sàn, cạnh giường bệnh. Trong đêm, họ rọi đèn điện thoại, vừa ăn tối.
Từ chiều, bệnh viện đã được tiếp tế bánh ngọt, nước đóng chai để tích trữ. Số lượng này được chia cho các bệnh nhân để dùng dần. Bà Dương Thị Thành Nhàn cho biết đơn vị đã cử gần 20 nhân viên túc trực để lo ăn uống cho các bệnh nhân. Vào buổi sáng, nhiều nhân viên y tế đã chặt thân chuối kết thành bè để chuyển cơm từ bên ngoài vào.
Nhiều người nhà của bệnh nhân kê ghế bố để nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh. Buổi tối khu vực này nhiệt độ xuống thấp, nhiều người không có đủ chăn mền để giữ ấm.
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn chạy máy phát điện cỡ nhỏ để sẵn sàng tình huống cấp cứu người bệnh và cho người dân sạc điện thoại ngoài hành lang.
Các y bác sĩ tại bệnh viện nhóm lửa lò củi để nấu nước nóng pha trà, ăn mì.
Bác sĩ Đỗ Phúc Thanh, Phó giám đốc bệnh viện cho biết hơn 20 bác sĩ, nhân viên, hộ lý lâm sàng túc trực để hỗ trợ cho bệnh nhân.
Trong đêm, nhiều nhóm thiện nguyện chạy cano vào khu dân cư gần bệnh viện để tiếp tế nước sạch, cháo, sữa.
Đình Văn