Đề xuất xây dựng đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2030.

Theo ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp đã cùng các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An. Tập đoàn đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho phép lập hồ sơ dự án theo Luật PPP, dự kiến triển khai ngay trong tháng 9.

Ông Lê Quỳnh Mai cho biết các nhà đầu tư đánh giá yếu tố công nghệ và kỹ thuật bảo đảm khả năng hoàn thành dự án vào năm 2030. Sau giai đoạn này, tuyến đường sắt có thể nghiên cứu kéo dài tới Tam Kỳ và Chu Lai, hình thành mạng lưới liên kết vùng.

Tuyến đường sắt có thể áp dụng hình thức đầu tư linh hoạt, như hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách; hợp đồng kết hợp thanh toán quỹ đất, vừa giao cho nhà đầu tư vận hành; hoặc hợp đồng BOO (Xây dựng - Vận hành), trong đó nhà đầu tư vận hành dự án đường sắt và làm chủ đầu tư dự án.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Quy trình lập đề xuất nghiên cứu dự án sẽ được triển khai theo ba bước gồm báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. Trong từng giai đoạn, UBND thành phố sẽ phối hợp cùng nhà đầu tư thống nhất nội dung bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Tại cuộc họp với Tập đoàn Đèo Cả ngày 10/9, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết sẽ xem xét hồ sơ đề xuất dự án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ được tổ chức công khai và đúng quy định.

Hiện Đà Nẵng chưa có đường sắt đô thị. Theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố sẽ bắt đầu hình thành mạng lưới gồm hai tuyến, tổng chiều dài 24 km; đến năm 2040 sẽ có 3 tuyến dài 49 km và đến năm 2045 mở rộng thành 11 tuyến với 131 km.

Theo định hướng quy hoạch chung, thành phố sẽ có hai tuyến metro, 11 tuyến đường sắt nhẹ và 3 tuyến LRT du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đô thị và phát triển du lịch.

Đoàn Loan