Đề xuất xây cầu vượt biển kết nối sân bay Cam Ranh với Ninh Thuận

Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng Khánh Hòa, tỉnh dự kiến đầu tư dự án tuyến đường ven biển nối sân bay Cam Ranh đến khu các khu kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh với chiều dài 25 km. Trong đó có 4 km cầu vượt biển, 10 km đi qua khu vực Vùng 4 Hải quân.

Khu vực đường ven biển ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Ảnh: Kiều Trinh

Dự án dự kiến thực hiện tại phường Bắc Cam Ranh, xã Nam Cam Ranh và xã Công Hải. Tuyến đường rộng 20,5-27 m, cầu rộng khoảng 27 m với 6 làn xe, chiều cao thông thuyền 37 m, bảo đảm kết nối giao thông thủy và bộ.

Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, phần đường khoảng 2.300 tỷ đồng, cầu khoảng 7.500 tỷ; còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ giao thông ven biển từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía nam Khánh Hòa; góp phần tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ven biển.

Sau sáp nhập với Ninh Thuận, Khánh Hòa rộng hơn 8.555 km2, dân số hơn 2,24 triệu người, với 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, một đặc khu); trung tâm tỉnh đóng ở Nha Trang.

Bùi Toàn