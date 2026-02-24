Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng (vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy) từ 21 m lên 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao.

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn, gần 17.000 tỷ đồng, còn lại là xây lắp và các hạng mục liên quan. Thời gian dự kiến triển khai từ nay đến 2028.

Đường Láng đoạn gần cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở yêu cầu của lãnh đạo thành phố, Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu. Trong đó có hai phương án chính là mở rộng đường dưới thấp, xây dựng cầu cạn (đường trên cao) và làm hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực.

Nếu xây cầu cạn thì tim cầu trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao. Phương án này có nhiều ưu điểm như đồng bộ mặt cắt quy hoạch đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, kết nối lên xuống thuận lợi tại các nút giao, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến trong quá trình thi công.

Với phương án xây dựng hầm, các đơn vị đã xem xét bài toán xây dựng hầm chìm đường kính lớn (D=14,5 m đến 15,2 m) phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực. Tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã Tư Sở có thiết kế nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Sở Xây dựng cho rằng phương án hầm có một số bất cập như bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, có nguy cơ tác động đến chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Ngoài ra, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Vị trí, hướng tuyến đường Láng sẽ được mở rộng. Ảnh: Gmap

Từ phân tích trên, Sở Xây dựng đề xuất phương án cầu cạn, trước mắt theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển sang đối tác công tư để đa dạng nguồn vốn.