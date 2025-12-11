Đề xuất chưa tăng giá đất tại Đà Nẵng

Nhiều đại biểu Đà Nẵng đề nghị chưa tăng giá đất khi mức hiện nay tiệm cận thị trường, và lo ngại gây gánh nặng cho dân, giảm sức hút nhà đầu tư.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND Đà Nẵng khóa X ngày 11/12, nhiều đại biểu đề nghị thành phố chưa tăng giá đất dự kiến từ đầu năm sau. Ông Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần nhất vào tháng 7. Hiện nơi cao nhất như đường đường Bạch Đằng ven sông Hàn, đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh lên tới hơn 340 triệu đồng một m2.

Ông Lợi cho rằng mức tăng giá đất của Đà Nẵng những năm qua "đều ở mức khá cao, chỉ thấp hơn TP HCM và Hà Nội". Giá đất hiện "gần tiệm cận giá thị trường" và khi ban hành bảng giá 2024 "đã có nhiều phản ứng từ người dân và doanh nghiệp".

"Tôi đề nghị giữ nguyên mức giá hiện nay, dành thêm thời gian để UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện bảng giá hợp lý", ông Lợi nói, thêm rằng việc ban hành bảng giá mới là cần thiết, nhưng chính sách phải bảo đảm đánh giá tác động đầy đủ.

Đường Bạch Đằng, đoạn giữa Nguyễn Văn Linh và Lê Duẩn, đang có giá 340 triệu đồng/m2, cao nhất TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo dự thảo bảng giá áp dụng từ 1/1/2026, đường Bạch Đằng vẫn là khu vực đắt nhất thành phố. Trong đó, mỗi m2 đoạn từ Lê Duẩn - Nguyễn Văn Linh đạt gần 350 triệu đồng, các đoạn khác dao động 255-327 triệu.

Giá đất ven biển trên đường Hoàng Sa cũng tăng mạnh, như đoạn Nguyễn Huy Chương - Nguyễn Phan Vinh hơn 182 triệu đồng một m2, đoạn Nguyễn Phan Vinh - Lê Văn Lương hơn 162 triệu đồng.

Theo địa giới, xã Bà Nà có mức tăng bình quân cao nhất (82,29%), tiếp theo là Hòa Vang (81,74%), Hòa Tiến (79,95%) và Hòa Xuân (46%). Các phường ven biển như Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Hòa Khánh tăng 28-29%. Hải Châu tăng thấp nhất, khoảng 5%. Mức thấp nhất thuộc quốc lộ 1 (cũ), phường Hòa Xuân, chỉ 3,5 triệu đồng một m2.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), cho rằng mức giá mới có thể tăng thu ngân sách nhưng tạo ra hệ lụy lớn, lâu dài với môi trường đầu tư.

"Chúng ta có thể thu thêm một phần từ giá đất nhưng nếu đánh mất các nhà đầu tư chiến lược, thành phố sẽ mất nhiều hơn từ nguồn thu bền vững, động lực tăng trưởng cho đến vị thế cạnh tranh", ông Hùng nói.

Theo ông, Đà Nẵng đang cần mở rộng quỹ đất cho khu thương mại tự do, logistics, hạ tầng công nghiệp và cảng biển. Vì vậy, chính sách đất đai phải ổn định, có khả năng dự báo, không tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp. Ông đề nghị chưa tăng giá đất, nhất là với đất sản xuất, và ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, quỹ đất sạch, dịch vụ một cửa.

"Giữ được nhà đầu tư hôm nay tức là giữ năng lực tăng trưởng của Đà Nẵng ngày mai", ông Hùng nói.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hai lần điều chỉnh tăng giá đất, với mức tăng cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Bí thư phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến cũng cho rằng việc tăng giá đất "chưa phù hợp". Riêng đợt tăng hồi tháng 7, theo ông Tiến, đã tạo hiệu ứng làm thị trường tăng mạnh, có nơi giá leo thang tới 170-180% so với trước. Tại nhiều vị trí trung tâm, giá đã vượt 340 triệu đồng mỗi m2.

Ông Tiến nhấn mạnh mức giá cao sẽ tác động lớn đến người dân các khu vực trung tâm thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê cũ, đặc biệt về thuế đất phi nông nghiệp. Các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây đều ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh. "Việc tăng giá đất còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân đô thị", ông nói.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết bảng giá đất mới nhằm phản ánh sát thị trường, tăng hiệu lực quản lý và hạn chế thất thoát ngân sách khi đấu giá đất. Bảng giá cũng là căn cứ tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng và thuê đất, cũng như xác định bồi thường khi Nhà nước thu hồi.

Việc xây dựng bảng giá thống nhất từ năm 2026 được xem là bước quan trọng để định nghĩa vụ tài chính đất đai và quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.

Nguyễn Đông