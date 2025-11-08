Đà Nẵng lấy ý kiến áp dụng giá đất cao nhất 350 triệu đồng mỗi m2

Dự thảo bảng giá đất lần đầu trên địa bàn Đà Nẵng (cũ), đất khu vực vùng ven ghi nhận mức tăng 7-82%, cao nhất lên đến 350 triệu đồng một m2.

Theo dự thảo bảng giá đất lần đầu đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng lấy ý kiến để áp dụng từ 1/1/2026, tính theo cấp phường, xã, giá đất ở tại phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, Sơn Trà tăng bình quân 5-9% so với bảng giá hiện hành. Các xã, phường khác như Liên Chiểu, Hải Vân, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn tăng 28-29%.

Các khu vực vùng ven có biến động mạnh, chủ yếu là những nơi đang có dư địa triển khai dự án mới như xã Bà Nà tăng cao nhất 82%; xã Hòa Tiến tăng gần 80%; xã Hòa Vang hơn 81%.

Xét theo tuyến đường, giá đất cao nhất toàn thành phố vẫn thuộc đường Bạch Đằng, ven sông Hàn, phường Hải Châu, với đoạn từ Lê Duẩn - Nguyễn Văn Linh ghi nhận gần 350 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn 2% so với mức giá cao nhất hiện tại; đoạn Nguyễn Du - Lê Duẩn hơn 327 triệu đồng mỗi m2; đoạn Đống Đa –-Nguyễn Du gần 255 triệu đồng mỗi m2; đoạn 2 Tháng 9 - cầu Trần Thị Lý hơn 183 triệu đồng mỗi m2.

Bất động sản Đà Nẵng tháng 8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Mỗi m2 ở khu vực ven biển, đường Hoàng Sa đoạn Nguyễn Huy Chương - Nguyễn Phan Vinh hơn 182 triệu đồng; đoạn Nguyễn Phan Vinh - Lê Văn Lương hơn 162 triệu đồng. Giá đất thấp nhất thuộc tuyến Quốc lộ 1 (cũ), phường Hòa Xuân, chỉ 3,5 triệu đồng.

Dự thảo bảng giá đất bao gồm các nội dung cơ bản: giá đất ở; giá đất thương mại, dịch vụ; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn; giá đất phi nông nghiệp tại các đường chưa đặt tên trong khu dân cư; và giá đất nông nghiệp.

Trước đó, trong năm 2025, Đà Nẵng đã hai lần điều chỉnh bảng giá đất. Từ đầu năm, UBND thành phố ban hành Quyết định 59/2024, tăng bình quân 10-12% so với khung giá cũ. Đến tháng 7, Quyết định 45 điều chỉnh, bổ sung giá đất, trong đó nhiều tuyến đường kim cương được định giá cao gấp 2-3 lần so với năm trước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết việc xây dựng bảng giá đất nhằm đảm bảo mức giá phù hợp với thực tế thị trường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng đất. Chính sách này cũng được kỳ vọng khắc phục tình trạng chênh lệch lớn giữa giá đất trong bảng và giá thị trường, hạn chế thất thoát ngân sách khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Bảng giá đất là căn cứ để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và là cơ sở xác định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xây dựng bảng giá đất thống nhất từ năm 2026 được xem là bước quan trọng để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính về đất đai, cũng như quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.

Phương Uyên