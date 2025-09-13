Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP HCM

Tài chính, thông tin truyền thông, logistics, khoa học - công nghệ và du lịch được đề xuất là 5 ngành dịch vụ ưu tiên chiến lược tại TP HCM.

Nội dung này nêu dự thảo đề án "Xây dựng TPHCM thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao".

Theo Sở Công Thương TP HCM - đơn vị chủ trì đề án, việc đề xuất 5 nhóm ngành gồm tài chính (ngân hàng, bảo hiểm), thông tin truyền thông, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch dựa trên các nghiên cứu tính toán về hiện trạng, triển vọng dài hạn. Khi được xác định là các ngành "ưu tiên chiến lược", địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực, chính sách nhằm tạo điều kiện 5 lĩnh vực này phát triển vượt bậc.

Theo nhóm nghiên cứu, ngành tài chính đóng góp lớn nhất vào khu vực dịch vụ trong bối cảnh TP HCM đang hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và cung cấp nguồn vốn cho các ngành khác. Thông tin truyền thông có nền tảng tri thức và công nghệ cao, hỗ trợ các ngành khác như kinh tế số và công nghiệp 4.0. Hạ tầng logistics của địa phương ngày càng hoàn thiện, mở ra cơ hội lớn.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có giá trị gia tăng ở mức trung bình, nhưng sở hữu hàm lượng tri thức cao, tiềm năng mạnh. Du lịch phát triển ổn định, triển vọng vượt trội nhờ vị thế đặc biệt của thành phố trong nước và quốc tế.

Bên cạnh 5 ngành chiến lược, đề án cũng đưa ra 3 lĩnh vực tiềm năng, gồm giáo dục và đào tạo, y tế, kinh tế số. Ngoài ra, bán buôn bán lẻ, bất động sản, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí được xác định là ngành bổ trợ cho lĩnh vực dịch vụ.

Sau hợp nhất, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 51% trong cơ cấu GRDP TP HCM mới (TP HCM cũ là 64%). Xét về giá trị, dịch vụ của đầu tàu kinh tế chiếm 31% trong tổng giá trị gia tăng lĩnh vực này cả nước, vượt xa các trung tâm như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Cần Thơ. Điều này khẳng định vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa đặc biệt của thành phố trong cấu trúc dịch vụ quốc gia.

Nhưng so với khu vực, dịch vụ tại TP HCM chưa đủ mạnh. Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh đô thị toàn cầu (GUCR) hơn 1.000 thành phố thế giới, TP HCM chỉ xếp ngang Manila và sau Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta.

"Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GRDP của thành phố trước đây có tốc độ tăng trưởng mạnh, nhưng thấp hơn các trung tâm dịch vụ lớn ở khu vực và toàn cầu", Sở Tài chính TP HCM nêu.

Hiện tỷ trọng này của Bangkok (Thái Lan) là 88%; Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia) lần lượt 71% và 70%.

Khu trung tâm TP HCM nhìn từ Thủ Thiêm vào tháng 8/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng theo Sở này, thách thức ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh, phát triển của khu vực dịch vụ TP HCM gồm thiếu quy hoạch đồng bộ, tầm nhìn tích hợp, chi phí logistics cao và kết nối hạ tầng yếu. Thành phố cũng thiếu nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, hiệu quả thực thi chính sách và cơ sở hạ tầng chưa xứng tầm.

Tại tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia ngày 12/9, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho rằng nhiều phân ngành dịch vụ vẫn phát triển theo chiều rộng, thiếu chuyên sâu, chưa hình thành các chuỗi giá trị tích hợp và thương hiệu đặc trưng. Vì vậy, ông cho rằng cấp thiết tái cấu trúc, quy hoạch ngành dịch vụ, ứng dụng công nghệ, AI, thúc đẩy liên kết và hình thành hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định dịch vụ chất lượng cao là chiến lược phát triển đô thị bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và chất lượng sống của người dân. "Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ để TP HCM giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới", ông nói.

