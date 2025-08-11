Đề xuất 11.000 tỷ đồng xây cầu cạn cao 8 m qua rừng Mã Đà

Đồng NaiCông ty Đại Quang Minh đề xuất xây 13 km cầu cạn, cao 6-8 m, băng qua Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, thuộc tuyến đường kết nối dài 44,5 km.

Theo phương án, dự án thành phần 1.1 xây cầu cạn dài 13 km, kết nối từ cầu Mã Đà đến đường tỉnh 761, làm nút giao với đường vào di tích Trung ương Cục miền Nam, vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Tuyến được đề xuất theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao ), thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách.

Dự kiến tuyến đường trên cao đi qua bên trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án thành phần 1.2 kéo dài 31,5 km đến Vành đai 4 TP HCM, vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm nâng cấp 13 km đường tỉnh 761, xây 3 cầu qua hồ Trị An (dài tổng cộng 2,44 km) và 2 cầu vượt địa hình (642 m). Thành phần 1.3 là nâng cấp 16,7 km đường tỉnh 753, vốn ngân sách khoảng 1.323 tỷ đồng.

Đại Quang Minh cho biết khi được chấp thuận sẽ lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục pháp lý, đồng thời doanh nghiệp sẽ "chịu mọi chi phí và rủi ro nếu đề xuất không được duyệt".

Tháng trước, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt xây cầu Mã Đà trị giá 133 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 80 km/h, rộng 20,5 m với 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ).

Vị trí cầu Mã Đà và các tuyến đường kết nối. Đồ họa: Khánh Hoàng

Đại Quang Minh là công ty con của THACO, từng đầu tư nhiều dự án tại Thủ Thiêm và hạ tầng giao thông phía Nam. Theo tỉnh Đồng Nai, dự án khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường từ Bình Phước về trung tâm tỉnh, giảm tải cho TP HCM và hạn chế tác động đến rừng khu bảo tồn.

