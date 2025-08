Đề nghị không phạt hộ kinh doanh vi phạm về hóa đơn trong 2 năm

VCCI đề xuất không áp dụng chế tài xử phạt hành chính với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hóa đơn trong khoảng 2 năm đầu họ thực hiện.

Nội dung được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn.

Theo đó, tổ chức này đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định không áp dụng chế tài xử phạt hành chính với các hộ kinh doanh vi phạm về thuế, hóa đơn trong khoảng thời gian đầu, có thể cân nhắc 2 năm. Hộ kinh doanh có trách nhiệm khắc phục và nộp số tiền thuế còn thiếu, phát sinh từ các vi phạm.

Đề xuất này đưa ra trong bối cảnh các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế, theo Nghị định 70/2025.

VCCI đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, cần thiết nhưng cũng có những thách thức cần giải quyết. Kết quả khảo sát nhanh 1.368 hộ kinh doanh trên toàn quốc trong tháng 6 của đơn vị này cho thấy các hộ kinh doanh chưa hiểu biết sâu về quy định. Cụ thể, 68% hộ chỉ nắm sơ bộ hoặc không rõ làm gì, 21% chưa hiểu. Họ cũng gặp nhiều thách thức trong việc thực hiện như thiếu kiến thức, kỹ năng công nghệ (73%), khó thay đổi thói quen quản lý cũ (49%).

Theo VCCI, các thách thức trên và đặc thù nguồn lực hạn chế dẫn đến tình trạng trong thời gian đầu tuân thủ, các hộ kinh doanh dễ vi phạm một số quy định về hóa đơn, đặc biệt là các lỗi về hình thức như sai chỉ tiêu, lập hóa đơn chưa đúng thời điểm...

"Đây là những lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, thành thạo về công nghệ, không phải do cố tình không tuân thủ quy định, trốn thuế", VCCI nhìn nhận. Do vậy, cơ quan này cho rằng chính sách xử phạt cần nhân văn, hợp tình, hợp lý để giúp các hộ an tâm tuân thủ quy định mới, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong nửa đầu năm, cả nước có 146.032 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 15/7, số cơ sở kinh doanh đăng ký tăng lên 252.635 cơ sở, gấp 2,4 lần so với cuối 2024.

Việt Nam đang có trên 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách, 82% lao động và khoảng 50% GDP. Nghị quyết 68 được Bộ Chính trị ban hành vào tháng 5, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Phương Dung