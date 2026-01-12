Khu trưng bày dầu nhớt Motul duy nhất tại triển lãm hút khách nhờ các hoạt động trải nghiệm công nghệ cùng thí nghiệm trực quan và hoạt động đua xe thực tế ảo.

Trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025, Motul mang đến loạt sản phẩm dầu nhớt và phụ gia bảo dưỡng dành cho ôtô, xe máy. Điểm nhấn của khu trưng bày là dòng dầu nhớt thế hệ mới dành riêng cho xe hybrid – Motul NGEN Hybrid, đạt chứng nhận quốc tế API SQ và ILSAC GF-7, cấp chất lượng cao nhất hiện nay.

Đại diện kỹ thuật Motul Việt Nam giới thiệu về công nghệ dầu nhớt Motul NGEN Hybird tại sự kiện. Ảnh: Motul

NGEN Hybrid cũng phản ánh cam kết của Motul trong việc phát triển bền vững ứng dụng công nghệ Dầu gốc hoàn nguyên RRBO (Regenerated Base Oil), kết hợp bao bì làm từ 50% nhựa tái sinh. Các giải pháp này minh chứng năng lực phát triển, cải tiến công nghệ của hãng trong lĩnh vực bôi trơn tiên tiến, đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của động cơ và trách nhiệm môi trường, hướng tới vòng đời sản phẩm khép kín và bền vững.

Tại triển lãm, khách tham quan cũng trải nghiệm chuỗi hoạt động trong không gian thiết kế hiện đại, tiếp cận công nghệ dầu nhớt và phụ gia bảo dưỡng thế hệ mới. Đại diện kỹ thuật của Motul thực hiện các thí nghiệm trực quan, thể hiện cách các sản phẩm phụ gia bảo dưỡng, dầu nhớt trong điều kiện thực tế, người tham dự cũng trải nghiệm đua xe thực tế ảo VR.

Dầu nhớt Motul tạo điểm nhấn tại Triển lãm Vietnam Mobility Show Điểm nhấn hoạt động thương hiệu Motul tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Nguồn: Văn Ngọc Theo Motul, các hoạt động tại sự kiện thu hút hơn 2.500 lượt tham dự, hãng đã trao hơn 1.000 phần quà và sản phẩm dầu nhớt trải nghiệm, giúp tăng sự kết nối giữa thương hiệu và người dùng. Tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, Motul tiếp tục đánh dấu sự hiện diện thông qua các giải pháp chăm sóc, bảo dưỡng xe tối ưu, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, cam kết đồng hành cộng đồng đam mê xe tại thị trường Việt Nam.

Quang Anh