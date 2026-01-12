Dấu ấn Lynk & Co tại Car Awards 2025

Giải thưởng uy tín bậc nhất ngành ôtô vinh danh mẫu Lynk & Co 08 là Ôtô của năm phân khúc SUV cỡ D và EM-P Super Hybrid là Công nghệ điện hóa của năm.

Chiến thắng kép tại Car Awards 2025 đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho mẫu SUV tiên phong công nghệ của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam. Trong cơ cấu giải thưởng Car Awards, SUV cỡ D là phân khúc có sức cạnh tranh gắt gao nhất trong 2025 với 8 mẫu xe trong đề cử, bao gồm nhiều dòng xe đã có mặt lâu đời trên thị trường. Nền tảng EM-P Super Hybrid của mẫu xe này cũng được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhất, vinh danh ở hạng mục Công nghệ điện hóa của năm.

Lynk & Co 08 EM-P: Ôtô của năm phân khúc SUV cỡ D

Tại Car Awards 2025, Ban tổ chức và hội đồng giám khảo đánh giá mẫu SUV cỡ D của Lynk & Co là dòng xe dẫn dắt cuộc chơi công nghệ trong ngành, khi mang đến triết lý New Premium, ngôn ngữ thiết kế The Next Day, nền tảng công nghệ EM-P Super Hybrid và đa dạng tiện nghi, tính năng bậc nhất phân khúc.

Lynk & Co 08 EM-P thuyết phục đội ngũ giám khảo qua hành trình Car Test, giành được 315,6 điểm và xác lập vị thế cao nhất tại Car Awards trong phân khúc SUV cỡ D toàn thị trường Việt Nam.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam nhận giải Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ D. Ảnh: Minh Quân

Mẫu xe này được hãng phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế The Next Day thế hệ mới, mang ý nghĩa về sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và cảm xúc tương lai. Kích thước dài, rộng, cao 4.820 x 1.915 x 1.685 và trục cơ sở 2.848 mm giúp 08 EM-P có không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Thiết kế phần đầu mang phong cách điện hóa, điểm nhấn là dải đèn định vị Dawn Light vươn dài sang hai bên, mang ý niệm về "ánh sáng khởi đầu một ngày mới tươi đẹp".

Lynk & Co trưng bày mẫu 03+, 06, 08 và 900 tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: Lynk & Co

Sự cấp tiến của Lynk & Co 08 EM-P tiếp tục thể hiện ở nội thất, với hệ thống điều khiển giải trí sử dụng bộ đôi chip Qualcomm Snapdragon 8155, màn hình trung tâm UHD 15,4 inch độ phân giải 2.5K, hay dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W... Trải nghiệm lái cũng là yếu tố khiến 08 EM-P được đánh giá cao bởi đội ngũ chuyên gia, khi trang bị hệ truyền động EM-P Super Hybrid, kết hợp linh hoạt năng lượng đến từ động cơ điện kép, động cơ xăng 1.5 Turbo và hộp số Hybrid 3 cấp độc đáo 3DHT Evo.

Lynk & Co 08 EM-P bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Halo, giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,389 tỷ đồng, đi kèm 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất: đen, trắng ngọc trai, xám, xanh và vàng ánh kim.

Lynk & Co EM-P Super Hybrid: Công nghệ điện hóa của năm

Ngoài các mẫu xe, Car Awards 2025 cũng dành riêng một giải thưởng Công nghệ điện hóa của năm, để vinh danh những đột phá giúp thay đổi cách thức vận hành và sử dụng ôtô trong kỷ nguyên hiện đại. Tại đêm trao giải, nền tảng EM-P Super Hybrid của Lynk & Co xuất sắc nhận giải thưởng này.

Đại diện Lynk & Co nhận giải Công nghệ điện hóa của năm tại Car Awards 2025. Ảnh: Minh Quân

Đội ngũ chuyên gia đánh giá động cơ điện kép, động cơ xăng tăng áp và hộp số hybrid 3 cấp của nền tảng EM-P Super Hybrid là cuộc cách mạng công nghệ trên dòng xe PHEV, giúp cải thiện các chỉ số quan trọng của ôtô ngày nay như: quãng đường di chuyển thuần điện, tổng hành trình cho một lần sạc đầy và đổ xăng, trải nghiệm vận hành đầy cảm xúc, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, không thay đổi thói quen lái xe của người dùng...

Nền tảng này giúp Lynk & Co 08 EM-P đạt công suất tối đa 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,75 giây. Xe có tầm di chuyển thuần điện 200 km (theo chuẩn WLTC), tổng hành trình kết hợp động cơ xăng và điện có thể đến 1.400 km, từng được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinesss ghi nhận quãng đường di chuyển đến 1.813 km với một lần sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Hôm 22/12/2025 tại Mexico, 08 EM-P tiếp tục xác lập kỷ lục "Mẫu SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện xa nhất", thành tích 293 km cho một lần sạc đầy pin.

Khách tham dự Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 lái thử dòng xe Lynk & Co. Ảnh: Lynk & Co

Xe trang bị bộ pin phẳng NMC dung lượng 39,6 kWh, khả năng sạc nhanh DC 85 Kw cho phép nạp 30%-80% pin trong 28 phút. Bình xăng dung tích 60 lít. Với tính năng V2L 3,3 kW, Lynk & Co 08 EM-P có thể tự sạc cho hệ thống pin, tương tự một "trạm sạc di động", không làm thay đổi thói quen lái xe của người dùng.

Giải thưởng "Công nghệ điện hóa của năm" không chỉ dừng lại ở động cơ mà còn nằm ở cách công nghệ phục vụ con người. Lynk & Co 08 EM-P tiên phong an toàn trong phân khúc khi trang bị hệ thống phần cứng gồm 5 camera mm-wave, 10 camera và 12 cảm biến siêu âm. Công suất xử lý của xe đạt 116 TOPS, mang đến khả năng nhận diện và hỗ trợ thông qua hệ thống ADAS với 25 tính năng thông minh. Các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động (AEB), hỗ trợ giữ làn đường, giám sát trạng thái người lái (DMS) và phát hiện trẻ em bị bỏ quên (OMC)... mang lại sự an tâm, giúp xe đạt xếp hạng An toàn 5 sao cao nhất từ EURO NCAP.

Theo hãng, thành tựu tại Car Awards 2025 là minh chứng cho năng lực công nghệ, cam kết mang tới những sản phẩm cao cấp, chất lượng của Lynk & Co để phục vụ khách hàng Việt. Nền tảng EM-P Super Hybrid sẽ được hãng ứng dụng trên các mẫu xe thế hệ mới, gồm mẫu SUV cao cấp Lynk & Co 900. "Chiến thắng của nền tảng EM-P Super Hybrid tại hạng mục "Công nghệ điện hoá của năm 2025" không chỉ vinh danh một mẫu xe, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Lynk & Co trong cuộc cách mạng điện hóa toàn cầu", đại diện hãng nói.

Tại Việt Nam, Lynk & Co có hệ thống 33 showroom trên toàn quốc, được nhà phân phối Greenlynk Automotives cùng Tasco Auto cam kết đầu tư lâu dài, hướng đến phát triển bền vững trong ngành công nghiệp ôtô.

Quang Anh