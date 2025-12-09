Những năm 2000, thị trường bán lẻ cao cấp tại Việt Nam còn rất sơ khai. Khái niệm mua hàng xa xỉ chính hãng chưa phổ biến, thường về nước theo dạng “hàng xách tay”, kèm những rủi ro nhất định cho người dùng. Đó cũng là bối cảnh Tam Sơn ra đời, khi những nhà sáng lập thương hiệu nhìn ra cơ hội mở cánh cửa cho hàng xa xỉ, định hình phong cách sống cho giới thượng lưu tại Việt Nam.

Năm 2007, Tam Sơn khai trương cửa hàng Galerie Royale đầu tiên đặt tại Hà Nội, phân phối các thương hiệu cao cấp: Kenzo, Emilio, Pucci, Korloff và La Perla. Ngoài ý nghĩa là điểm bán đầu tiên, không gian “galerie” tại đây giúp người Việt tiếp cận gần hơn với phong cách, xu hướng thời trang mới nhất theo chuẩn mực quốc tế.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008, khi Hermès chính thức chọn Tam Sơn là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, gồm những ngành hàng thời trang, phụ kiện, túi xách, đồng hồ, phong cách sống và mỹ phẩm. Trong thế giới đồ hiệu, Hermès là một trong những biểu tượng của đỉnh cao chế tác thủ công, tính di sản và sự khan hiếm. Thông qua Tam Sơn, sự xuất hiện chính thức của Hermès là chỉ dấu cho thấy “độ chín” của thị trường thời trang xa xỉ tại Việt Nam, mở đường cho hàng loạt thương hiệu cao cấp xuất hiện.