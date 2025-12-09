Trong vai trò nhà giám tuyển, Tam Sơn chọn lọc những
thương hiệu hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội phát triển
thị trường hàng xa xỉ Việt Nam
Thành lập năm 2005, công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn là một trong những doanh nghiệp tiên phong phân phối và bán lẻ hàng hiệu tại Việt Nam. Cái tên Tam Sơn mang ý niệm “ba cây chụm lại nên hòn núi cao” của ba nhà sáng lập thương hiệu: ông Đoàn Viết Đại Từ, ông Christian de Ruty và bà Nguyễn Thị Nhung.
Sau hai thập kỷ, sự xuất hiện của Tam Sơn tạo cầu nối đưa hàng chục thương hiệu xa xỉ đến Việt Nam, đồng thời mang văn hoá bản địa của người Việt vươn tầm thế giới.
Những năm 2000, thị trường bán lẻ cao cấp tại Việt Nam còn rất sơ khai. Khái niệm mua hàng xa xỉ chính hãng chưa phổ biến, thường về nước theo dạng “hàng xách tay”, kèm những rủi ro nhất định cho người dùng. Đó cũng là bối cảnh Tam Sơn ra đời, khi những nhà sáng lập thương hiệu nhìn ra cơ hội mở cánh cửa cho hàng xa xỉ, định hình phong cách sống cho giới thượng lưu tại Việt Nam.
Năm 2007, Tam Sơn khai trương cửa hàng Galerie Royale đầu tiên đặt tại Hà Nội, phân phối các thương hiệu cao cấp: Kenzo, Emilio, Pucci, Korloff và La Perla. Ngoài ý nghĩa là điểm bán đầu tiên, không gian “galerie” tại đây giúp người Việt tiếp cận gần hơn với phong cách, xu hướng thời trang mới nhất theo chuẩn mực quốc tế.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008, khi Hermès chính thức chọn Tam Sơn là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, gồm những ngành hàng thời trang, phụ kiện, túi xách, đồng hồ, phong cách sống và mỹ phẩm. Trong thế giới đồ hiệu, Hermès là một trong những biểu tượng của đỉnh cao chế tác thủ công, tính di sản và sự khan hiếm. Thông qua Tam Sơn, sự xuất hiện chính thức của Hermès là chỉ dấu cho thấy “độ chín” của thị trường thời trang xa xỉ tại Việt Nam, mở đường cho hàng loạt thương hiệu cao cấp xuất hiện.
Những năm tiếp theo chứng kiến hành trình mở rộng tệp khách hàng của doanh nghiệp này khi từng bước đưa Việt Nam trở thành một trong điểm đến của các thương hiệu lớn. Năm 2010, cửa hàng Atelier Haute đầu tiên được mở tại Hà Nội. Hai năm sau, Kenzo, thương hiệu thời trang Paris với DNA Đông – Tây giao hòa khai trương cửa hàng riêng đầu tiên tại Hà Nội. Năm 2016, hãng thời trang cao cấp Boss gia nhập danh mục thương hiệu của Tam Sơn, mang đến cho người Việt trải nghiệm lịch lãm, chỉn chu kiểu Đức.
Năm 2020, bộ đôi thương hiệu thời trang nước Pháp Sandro và Maje đồng loạt ra mắt người tiêu dùng Việt Nam, chưa kể Okaidi Obaibi – hãng thời trang trẻ em cao cấp. Ngành hàng thời trang và phong cách sống của Tam Sơn được bổ sung với hai thương hiệu Bernardaud và Marc Jacobs vào năm 2021, rồi thêm các thương hiệu mới có mặt vào năm sau, gồm: Lancel, Rimowa, Alessi, Christofle và thương hiệu thời trang Hàn Quốc acmé de la vie (ADLV).
Việc định hình phong cách sống cho giới thượng lưu được Tam Sơn mở rộng với lĩnh vực nghe nhìn, khi trở thành nhà phân phối chính thức của Bang & Olufsen (năm 2013) và hãng loa Pháp Devialet (năm 2023). Hai hãng âm thanh sở hữu những triết lý khác biệt, nhưng điểm chung đều mang đến trải nghiệm cao cấp, tái hiện sự chính xác của âm học, sản phẩm tựa những món đồ nội thất cao cấp trong không gian sống.
Ở ngành đồng hồ, giới mộ điệu trong nước cũng thỏa lòng khi được tiếp cận những tên tuổi hàng đầu ngay tại Việt Nam. Năm 2012, hãng đồng hồ Thụy Sĩ và trang sức xa xỉ Chopard được phân phối chính hãng, cửa hàng theo chuẩn toàn cầu đầu tiên tại TP HCM. Một năm sau đó, hai trong số “tam thánh” Patek Philippe và Vacheron Constantin cũng chính thức có mặt. Lễ khai trương boutique đầu tiên của Patek Philippe tại Hà Nội có sự góp mặt của ông Thierry Stern – chủ tịch thương hiệu.
Năm 2023 ghi dấu ấn mới cho Tam Sơn, khi nhà phân phối này mở rộng đến hơn 20 cửa hàng toàn quốc, bổ sung các thương hiệu mới gia nhập gồm: Diptyque, Tory Burch, Fairliar, Maison Kitsuné, Devialet, Longchamp, Loewe và Chaumet. Các cửa hàng này đều tọa lạc tại các vị trí trung tâm, sang trọng bậc nhất như khách sạn Sofitel Metropole, phố Tràng Tiền ở Hà Nội hay Union Square, Saigon Centre ở TP HCM…
Cũng trong năm này, Tam Sơn chính thức ra mắt Front Row, điểm đến thương mại điện tử hàng đầu cho thời trang và phong cách sống. “Mỗi cửa hàng mới không chỉ là sự bổ sung danh mục, mà còn là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của Tam Sơn trong mắt các thương hiệu quốc tế, bởi họ vốn đã đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe nhất trong ngành”, đại diện nhà phân phối Tam Sơn cho biết.
Sự kiện kỷ niệm hai thập kỷ đã qua được Tam Sơn kể lại thông qua triển lãm “Giao điểm Tinh hoa”, nơi tái hiện hành trình đưa hàng chục thương hiệu xa xỉ về Việt Nam, diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (phường Ba Đình) thu hút hàng trăm người tham gia, từ ngày nào đế ngày nào
Trong 12 ngày diễn ra triển lãm, giới mộ điệu được chiêm ngưỡng 6 không gian thiết kế mang đậm tính nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm đương đại, hiện vật mang giá trị di sản và thủ công. Các thương hiệu góp mặt tại triển lãm đều do Tam Sơn phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, gồm ngành: Thời trang (Hermès, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp), Đồng hồ (Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet) và Không gian sống (Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, Hanoia).
Bà Vũ Hạnh Quyên, Giám đốc Marketing & Truyền thông, công ty quốc tế Tam Sơn cho biết, doanh nghiệp không đơn thuần là cầu nối đưa các thương hiệu quốc tế đến Việt Nam, mà vun đắp những “giao điểm” giữa thương hiệu, khách hàng và cộng đồng sáng tạo. “Triển lãm ra đời từ mong muốn xâu chuỗi và kể lại câu chuyện đó nhằm tôn vinh không chỉ những di sản thương hiệu, những kiệt tác thủ công bậc thầy, mà còn là tinh thần sáng tạo đã kết nối chúng tôi suốt hai thập kỷ”, bà Hạnh Quyên cho biết.
Theo đại diện doanh nghiệp, triển lãm là cách Tam Sơn mang đến hình hài sống động cho hành trình 20 năm, mở ra không gian để người xem có thể thưởng thức qua nhiều giác quan và cảm xúc, thay vì chỉ nghe kể. “Từ một đơn vị tiên phong mang tinh thần quốc tế, chúng tôi đề ra cho mình trách nhiệm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng làm nghệ thuật - sáng tạo trong nước, góp phần lan tỏa phong cách sống đẹp, sống chất, sống vui tới cộng đồng”, bà Vũ Hạnh Quyên nói.
Không gian chính trong sảnh đầu tiên của triển lãm cũng trưng bày tác phẩm Phong cảnh của nghệ sĩ người Việt, chế tác từ hàng trăm mảnh sơn mài Hanoia có kích thước, hình dáng và độ chuyển màu sắc khác nhau. Nếu tinh ý, người tham dự có thể nhận ra những chỉ dấu văn hóa của người Việt trên không gian, sản phẩm của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Không gian nghệ thuật sắp đặt của Loewe mang nhiều màu sắc đương đại, pha những mảng màu và văn hóa Việt Nam. Hai dòng nước hoa Tam Dao và Do Son của thương hiệu Diptyque đến từ Paris (Pháp). Nắp loa Devialet Phantom Ultimate được Hanoia chế tác họa tiết sơn mài thủ công, sản xuất số lượng giới hạn kỷ niệm 20 năm thành lập Tam Sơn...
Tại triển lãm, Tam Sơn cũng gửi gắm vào đó tầm nhìn và định hướng cho tương lai. Đó là lần đầu tiên trưng bày mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Vietnam trong không gian của phòng Di sản, khi đây cũng là dòng đồng hồ nổi tiếng nhất của nhà chế tác Thụy Sĩ, gắn liền với hình ảnh bản đồ Việt Nam. Mẫu đồng hồ được xem là lời chào, lời tri ân của Jaeger-LeCoultre khi trở lại thị trường trong nước thông qua Tam Sơn.
Nội dung: Quang Anh
Ảnh: Tam Sơn
Thiết kế: Hằng Trịnh - Quốc Tuấn