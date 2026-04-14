Đào xong 4 km đoạn ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Toàn bộ 4 km ngầm từ ga S9 Kim Mã đến ga cuối S12 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã được đào thông sau 20 tháng thi công.

Ngày 13/4, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 mang tên Táo Bạo đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 ga Hà Nội, hoàn thành hành trình khoan hầm. Đây là máy TBM cuối cùng, đánh dấu việc đào thông toàn bộ đoạn ngầm của dự án qua các ga S9 Kim Mã, S10 Cát Linh, S11 Văn Miếu và S12 ga Hà Nội.

Hoàn thành đào 4 km ngầm metro Khoảnh khắc máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 mang tên "Táo Bạo" đã về đích tại ga ngầm S12 ngày 13/4/2026. Nguồn: MRB

Việc đào ngầm bắt đầu từ ngày 30/7/2024 với TBM1 mang tên Thần Tốc, xuất phát từ ga S9 Kim Mã ở độ sâu 17,8 m. Ngày 3/2/2025, TBM2 mang tên Táo Bạo bắt đầu đào ống hầm thứ hai chạy song song. TBM1 đã hoàn thành ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025 sau 16 tháng thi công.

Theo MRB, trong quá trình vận hành, TBM2 lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho các công trình trên mặt đất, kể cả tại khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

Phần ngầm của dự án gồm 4 km đoạn ngầm, 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm, hiện được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 xây dựng hầm và các nhà ga ngầm đạt gần 77%.

Sau khi hoàn thành đào ngầm, các đơn vị tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara và hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.

4 km đi ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành sau 20 tháng thi công. Ảnh: Giang Huy

Hai máy đào TBM được thiết kế riêng cho tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, do hãng Herrenknecht của Đức sản xuất, dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn. Sau khi kết thúc khoan ngầm, đầu khoan sẽ được tháo dỡ tại ga Hà Nội, các thiết bị còn lại được kéo về ga S9 Kim Mã để tháo dỡ.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Võ Hải