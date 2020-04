Đảng của Tổng thống Hàn đại thắng giữa Covid-19

Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in giành được đa số tuyệt đối ghế tại quốc hội, chiến thắng nhờ cách đối phó khủng hoảng Covid-19.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) hôm nay cho biết đảng Dân chủ cầm quyền giành được 180 trong 300 ghế quốc hội, tăng mạnh so với 120 ghế hiện tại. Liên minh đối lập bảo thủ chính giành được 103 ghế.

"Để đáp lại sự ủy thác mà người dân đã giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ưu tiên khắc phục cuộc khủng hoảng quốc gia về Covid-19 và suy giảm kinh tế", Cameron Nak-yon, quản lý chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền, cho biết trong phát biểu trên truyền hình.

Được thúc đẩy bởi sự tham gia cao kỷ lục trong cuộc bỏ phiếu sớm cuối tuần qua, tỷ lệ cử tri đi bầu hôm qua là 66,2%, cao hơn bất kỳ cuộc bầu cử quốc hội nào kể từ năm 1992, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ của ông giảm nghiêm trọng hồi tháng hai khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Hàn Quốc trước đó cũng đã quay cuồng với nền kinh tế trì trệ và hàng loạt vụ bê bối chính trị. Tuy nhiên, chiến dịch chống dịch thành công rộng rãi của chính quyền đã mang đến chiến thắng "long trời lở đất" cho ông Moon và đảng tiến bộ của ông trong cuộc bầu cử.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bỏ phiếu bầu cử sớm tại điểm bầu cử ở Seoul hôm 10/4. Ảnh: AFP.

Bầu cử quốc hội Hàn Quốc thu hút sự chú ý trên toàn cầu do đây là một trong những cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên từ khi đại dịch bắt đầu. Giới chức đã thực hiện các biện pháp an toàn nghiêm ngặt, khử trùng toàn bộ 14.000 điểm bỏ phiếu và yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sử dụng dung dịch khử trùng tay, đeo găng tay và duy trì khoảng cách an toàn với những người khác.



Khoảng 2.800 bệnh nhân Covid-19 được phép bỏ phiếu qua mail hoặc trực tiếp, sử dụng các phòng bỏ phiếu đặc biệt. Hơn 13.000 người tự cách ly bỏ phiếu sau khi bầu cử kết thúc.

Đảng cầm quyền chiếm đa số trong quốc hội sẽ giúp Tổng thống Moon tiến hành chương trình nghị sự của ông trong hai năm cuối nhiệm kỳ, bao gồm các chính sách tài khóa mềm mỏng nhằm tạo thêm việc làm, tăng mức lương tối thiểu và cam kết về vấn đề Triều Tiên.

Đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ lớn tại khu vực đô thị Seoul, trong khi đảng đối lập Tương lai Thống nhất thắng lớn tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. Giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ phản đối chính phủ tại hai khu vực này tăng lên do những tranh cãi ban đầu về sự gia tăng ca nhiễm, bao gồm việc liệu có cần thiết áp lệnh phong tỏa.

Hàn Quốc nhìn chung đã kiểm soát được dịch bệnh, phần lớn nhờ chiến dịch xét nghiệm rộng rãi và tập trung truy vết tiếp xúc, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia khác đánh giá cao.

Hàn Quốc hôm nay báo cáo thêm 22 ca nhiễm và 4 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 10.613 và 229. Nước này liên tục ghi nhận ca nhiễm mới giảm trong tuần qua và chủ yếu là ca ngoại nhập.

"Dù tình hình còn khó khăn, tôi nghĩ phản ứng của chính phủ đối với Covid-19, bao gồm việc chuẩn bị cho bầu cử, có thể đã giúp ích cho chính quyền đương nhiệm trong cuộc bầu cử", Han Ga-hae, cử tri 28 tuổi, cho hay.

Huyền Lê (Theo Reuters)