Dàn xe VinFast trong lễ diễu binh 2/9

Ngoài dàn xe mui trần, 12 chiếc VF 9 màu trắng được sản xuất riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông. VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn của VinFast. Phiên bản đặc biệt dành cho Cảnh sát giao thông đã được sử dụng trong các sự kiện quan trọng, với những điều chỉnh phù hợp nhiệm vụ, như lưới tản nhiệt hình lục giác thay cho thanh ngang nhỏ, hẹp trên bản tiêu chuẩn.