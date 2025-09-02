Dàn xe VinFast trong lễ diễu binh 2/9

Từ chiếc VF9 tiêu chuẩn, các kỹ sư VinFast cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ, phù hợp xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của quốc gia. Quốc huy được gắn ở chính giữa phần đầu xe.
Từ chiếc VF9 tiêu chuẩn, các kỹ sư VinFast cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ, phù hợp xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của quốc gia. Quốc huy được gắn ở chính giữa phần đầu xe.
Xe được thiết kế phù hợp với người đứng tại các sự kiện.
Xe được thiết kế phù hợp với người đứng tại các sự kiện.
Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ đi qua lễ đài. Đây là những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được VinFast gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ sự kiện lịch sử của đất nước.
Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ đi qua lễ đài. Đây là những chiếc VF 9 phiên bản đặc biệt được VinFast gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ sự kiện lịch sử của đất nước.
Dàn VF 9 của Khối xe chỉ huy giao thông tiến vào các con phố, nhận sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người đứng hai bên đường.
Dàn VF 9 của Khối xe chỉ huy giao thông tiến vào các con phố, nhận sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người đứng hai bên đường.
Ngoài dàn xe mui trần, 12 chiếc VF 9 màu trắng được sản xuất riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông. VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn của VinFast. Phiên bản đặc biệt dành cho Cảnh sát giao thông đã được sử dụng trong các sự kiện quan trọng, với những điều chỉnh phù hợp nhiệm vụ, như lưới tản nhiệt hình lục giác thay cho thanh ngang nhỏ, hẹp trên bản tiêu chuẩn.
Ngoài dàn xe mui trần, 12 chiếc VF 9 màu trắng được sản xuất riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông. VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn của VinFast. Phiên bản đặc biệt dành cho Cảnh sát giao thông đã được sử dụng trong các sự kiện quan trọng, với những điều chỉnh phù hợp nhiệm vụ, như lưới tản nhiệt hình lục giác thay cho thanh ngang nhỏ, hẹp trên bản tiêu chuẩn.
Chiếc Lạc Hồng 900 LX làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế. Lạc Hồng 900 LX là dòng xe được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm, thiết kế bề thế, sang trọng. Logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.
Chiếc Lạc Hồng 900 LX làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế. Lạc Hồng 900 LX là dòng xe được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm, thiết kế bề thế, sang trọng. Logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.
Các tuyến phố như Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi... chật kín người chờ đón màn diễu binh, diễu hành. "Nhìn những chiếc VF 9 mui trần dẫn đoàn, chở lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi phải kiễng chân thật cao để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ", Trần Minh Tuấn (kỹ sư công nghệ 32 tuổi sống tại Hà Nội) chia sẻ.
Các tuyến phố như Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi... chật kín người chờ đón màn diễu binh, diễu hành. "Nhìn những chiếc VF 9 mui trần dẫn đoàn, chở lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi phải kiễng chân thật cao để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ", Trần Minh Tuấn (kỹ sư công nghệ 32 tuổi sống tại Hà Nội) chia sẻ.
Những chiếc xe điện VinFast mui trần từng xuất hiện tại lễ diễu binh Điện Biên Phủ và các sự kiện quan trọng khác. Ở các lễ diễu binh, diễu hành hoặc sự kiện tầm cỡ quốc gia, các nước trên thế giới thường chọn lựa các dòng xe của thương hiệu nội địa. Trong lễ Duyệt binh Chiến thắng (9/5) của Nga, quân đội nước này sử dụng dòng xe mui trần của thương hiệu nội địa Aurus, hay Trung Quốc thường sử dụng các mẫu xe Hongqi tại các sự kiện quốc gia
Những chiếc xe điện VinFast mui trần từng xuất hiện tại lễ diễu binh Điện Biên Phủ và các sự kiện quan trọng khác. Ở các lễ diễu binh, diễu hành hoặc sự kiện tầm cỡ quốc gia, các nước trên thế giới thường chọn lựa các dòng xe của thương hiệu nội địa. Trong lễ Duyệt binh Chiến thắng (9/5) của Nga, quân đội nước này sử dụng dòng xe mui trần của thương hiệu nội địa Aurus, hay Trung Quốc thường sử dụng các mẫu xe Hongqi tại các sự kiện quốc gia
Thái Anh
Ảnh: VinFast