Dàn xe tiền tỷ của Volkswagen tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam

Volkswagen mang dàn xe ăn khách như Viloran, Teramont X, Teramont President và đặc biệt mẫu "hot hatch" - Golf R đến Vietnam Mobility Show (26-28/12).

Volkswagen là "chất Đức" duy nhất tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức. Sự kiện diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, mở cửa tự do.

Đại diện hãng xe châu Âu xác nhận sẽ mang đến dàn xe cao cấp nhất của hãng. Trong đó, cái tên nhận được nhiều quan tâm là tân binh Golf. Mẫu hatchback hiệu năng cao với công suất lớn nhất hơn 300 mã lực (bản R), tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.

Golf R trong hành trình Car Test của báo VnExpress. Ảnh: Lương Dũng

"Gà đẻ trứng vàng" của Volkswagen, Viloran cũng sẽ diện kiến khách thưởng lãm tại VnMS. Mẫu xe gia đình 7 chỗ của thương hiệu Đức đang dẫn đầu thị phần nhóm MPV cao cấp giá hơn 2 tỷ đồng.

Volkswagen cũng trưng bày hai phiên bản X và President của dòng Teramont nhập khẩu Trung Quốc. Đây là những mẫu SUV với thiết kế hiện đại, thể thao. Bản X hướng đến khách trẻ với lượng tiện nghi công nghệ ngập tràn. Bản President tập trung vào thiết kế nội thất, hướng đến nhóm khách doanh nhân.

Ngoài các dòng xe đang bán, hãng Đức còn đem đến những màn trình diễn tốc độ với phiên bản hiệu suất cao Golf R ở khu Motorsport. Dàn xe cổ hàng độc cũng là một nét chấm phá cho Volkswagen ở kỳ triển lãm lần này.

Đến với VnMS 2025, Volkswagen kết hợp đại lý cho khách lái thử các dòng xe ăn khách nhất của hãng hiện nay. Hãng cho biết các quà tặng hấp dẫn, chương trình khuyến mãi khi mua xe cũng được chuẩn bị sẵn tại sự kiện.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Sơ đồ triển lãm VnMS 2025.

Phạm Trung