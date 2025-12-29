Ford Territory, Everest và Ranger thu hút đông đảo khách tham quan, đăng ký lái thử và trải nghiệm các công nghệ mới nhất của Ford tại triển lãm, ngày 26-28/12.

Dàn xe Ford hút khách lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025 Điểm nhấn của Ford tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Video: Lộc Chung

Ford Việt Nam sở hữu gian hàng có vị trí nổi bật tại Vietnam Mobility Show 2025, thu hút đông đảo khách tham quan các dòng xe. Territory đại diện cho phân khúc SUV cỡ C, hướng đến nhóm người dùng gia đình và đô thị, cũng là dòng xe ăn khách bậc nhất của Ford tại thị trường Việt Nam. Everest Platinum là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ Everest, nhấn mạnh vào khả năng vận hành, tiện nghi và các công nghệ hỗ trợ lái. Ranger Raptor là mẫu bán tải hiệu năng cao, nổi bật với thiết kế hầm hố và khả năng off-road, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và khám phá.

Tại khu vực lái thử, các dòng xe của Ford cũng ghi nhận số lượng lớn khách tham quan đăng ký, cho thấy sức hút từ các dòng xe gầm cao của hãng tại Việt Nam. Hãng bố trí đội ngũ chuyên gia hướng dẫn lái xe, khách lái thử được tư vấn chi tiết về các tính năng, công nghệ hỗ trợ và các ưu đãi khi mua xe tại sự kiện.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Quang Anh