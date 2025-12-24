Dàn xe Ford chờ khách trải nghiệm tại Vietnam Mobility Show 2025

Ford mang Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor tới triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, phục vụ khách tham quan và lái thử.

Tại Triển lãm phương tiện di chuyển Việt Nam - Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, mở cửa tự do, diễn ra trong 3 ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Ford giới thiệu dàn xe gầm cao, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm thực tế cho khách tham quan.

Ở khu vực trưng bày, hãng có Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor. Trong đó, Territory là đại diện ở phân khúc CUV cỡ C, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị. Everest Platinum là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ Everest, nhấn mạnh vào khả năng vận hành, tiện nghi và các công nghệ hỗ trợ lái. Ranger Raptor là mẫu bán tải hiệu năng cao, nổi bật với thiết kế hầm hố và khả năng off-road, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và khám phá.

Ford Ranger Raptor tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Ford

Bên cạnh khu trưng bày, Ford bố trí các xe phục vụ hoạt động lái thử, gồm cả sa hình trong khuôn viên triển lãm và đường trường. Khách tham quan có thể trực tiếp cầm lái Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor để cảm nhận sự khác biệt về khả năng vận hành, hệ thống hỗ trợ lái và độ êm ái khi di chuyển ở các điều kiện đường khác nhau.

Vietnam Mobility Show 2025 là triển lãm ôtô, xe máy có quy mô lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ 13 hãng ôtô và 2 thương hiệu xe máy cùng khoảng 10 thương hiệu phụ kiện, với hàng chục mẫu xe trưng bày, bao gồm xe xăng, hybrid, xe điện và xe hiệu suất cao.

Bên cạnh khu trưng bày, VnMS 2025 còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như lái thử sa hình, lái thử đường trường, khu Motorsport với các màn trình diễn drift, gymkhana, khu chăm sóc xe, không gian cộng đồng và các hoạt động giải trí dành cho gia đình. Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra lễ trao giải Ôtô của năm 2025, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Sơ đồ triển lãm ngày 26-28/12.

Hồ Tân