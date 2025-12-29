Dàn xế độ của người chơi Việt tề tựu

Khu vực Motorsport tại Vietnam Mobility Show 2025 vào ngày thứ hai đông hơn ngày đầu tiên bởi có sự góp mặt của dàn BMW, Honda và Mitsubishi. Ngày thứ hai cũng là ngày có nhiều mẫu xe độ độc đáo nhất mang đến VnMS 2025.
Khu vực của Honda có sự xuất hiện của hai mẫu City và Accord, đặc biệt có sự góp mặt của 20 chiếc Civic, trong đó có các Civic thế hệ thứ 8, thế hệ thứ 10 và mẫu hiệu năng cao Type R. Tất cả đều được độ theo phong cách riêng của chủ xe. Việc xếp thành hàng những chiếc xe đến từ Nhật Bản mang đến không khí JDM (Japanese Domestic Market - trường phái xe Nhật nội địa) khiến nhiều khách tham quan thích thú.
Prateek Singh, người Ấn Độ và là người nước ngoài duy nhất tham dự với chiếc City RS chỉ nâng cấp bộ la-zăng. Anh chia sẻ: "Hôm nay tôi đi cùng gia đình đến để vui chơi và giao lưu cùng mọi người. Đây là lần đầu tôi tham dự buổi tụ họp có nhiều xe đông vui và được ngắm các mẫu xe độ độc đáo. Tôi cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc khi được ban tổ chức và các chủ xe người Việt chào đón nồng nhiệt đến như vậy".
Có tới 5 chiếc Mitsubishi Lancer tham dự, trong đó có hai chiếc nâng cấp lên phiên bản Evolution và Evo X. Các chủ xe đồng loạt nẹt pô thu hút nhiều người lại gần ngắm nhìn.
Khu vực của BMW đông thành viên nhất với khoảng 60 chiếc tham dự. Ngoài các thành viên trong BMW Car Club Việt Nam, các chủ xe khác có cơ hội mang đến chiếc xe độc đáo của mình tới sự kiện để có thể giao lưu, trò chuyện. Tại đây, không chiếc BMW nào giống nhau, từ màu sắc đến cách nâng cấp các chi tiết cơ khí hay ngoại thất. Nổi bật trong số đó là hai chiếc BMW Z4 đời 2005 số sàn.
Chiếc BMW M3 mã E90 số sàn duy nhất Việt Nam cũng tham gia sự kiện. Chủ nhân của chiếc xe giữ gìn rất cẩn thận nên ngoại thất vẫn còn rất mới. Nội thất được thay thế da màu nâu cùng hai ghế trước dạng xe đua.
Nguyễn Cảnh Duy (áo xanh, đội mũ lưỡi trai), tham gia sự kiện với chiếc BMW series 3 mã E36. Xe của Duy tháo nắp ca-pô để lộ khoang động cơ thu hút mọi ánh nhìn từ khách tham gia triển lãm. Duy chia sẻ: "Xe của tôi đã được độ nguyên dàn khung để có thể drift cũng như chịu được sức mạnh lớn hơn động cơ nguyên bản mang lại. Ngoài ra tôi sơn màu xám ở ngoại thất và khung màu neon giúp xe tăng khả năng nhận diện".
Duy thêm rằng anh biết đây là lần đầu tiên ban tổ chức Car Awards mang đến một sân chơi cho các anh em chơi xe ở khắp ba miền Tổ Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên được đông đảo các anh em Bimmer đến tham dự.
"Cảm xúc rất khó tả. Cảm giác như trở về tuổi thơ khi còn là những đứa trẻ được nhìn những chiếc xe mà chúng ước sau này mua được. Khu vực Motorsport năm nay thực sự rất hoành tráng. Tôi mong muốn trong tương lai ban tổ chức có thể mở sân chơi đều đặn hàng năm để anh em chơi xe có cơ hội giao lưu nhiều hơn", Duy nói.
Nhiều chủ xe hào hứng chia sẻ đây là sự kiện hiếm hoi mà mọi người có thể trò chuyện, mang những chiếc xe cho mọi người chiêm ngưỡng, tương tự những buổi "car meet" giống như nước ngoài. Đồng thời cũng là nơi các tín đồ đam mê xe hơi có thể gắn kết và mở ra nhiều cộng đồng lớn mạnh hơn.
Mẫu xe bé nhất nhà BMW, Isetta cũng góp mặt. Chiếc xe cổ 3 bánh có tuổi đời 70 năm được nhiều người tò mò và chụp ảnh.
Tại đây những chiếc xe BMW không phân biệt tuổi đời, chỉ cần xe có nâng cấp đều có thể tham gia. Vì vậy khi nhận được tin có một sự kiện có thể trình diễn chiếc xe của mình, nhiều chủ xe háo hức, mang xe đi đánh bóng, hoặc dọn lại nhanh chóng để chiếc xe ở tình trạng hoàn hảo nhất khi có mặt tại buổi triển lãm.
Chiếc Mini đời 2005 nâng cấp theo phong cách John Cooper Work, bên cạnh nhiều chi tiết bằng carbon, hạ gầm theo phong cách riêng. Tại sự kiện, chủ xe còn mang tới chiếc Toyota Vitz RS (bên cạnh) và một số mẫu xe khác như Subaru Dex duy nhất Việt Nam, hay mẫu Nissan Bolero.
Mẫu Aston Martin DBX màu độc cũng tham dự với tinh thần giao lưu. Xe được độ la-zăng bản DBX 707 và hệ thống ống xả kép của Akrapovic, dưới nắp ca-pô là động cơ 4 lít V8, công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.
Cuối buổi trước khi ra về, vài chủ xe của một đội chơi xe ở Hà Nội xếp lại xe để chụp ảnh kỷ niệm và có màn trình diễn nẹt pô ra lửa.
Triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Triển lãm mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách.
Minh Quân