Dàn xế độ của người chơi Việt tề tựu

Nguyễn Cảnh Duy (áo xanh, đội mũ lưỡi trai), tham gia sự kiện với chiếc BMW series 3 mã E36. Xe của Duy tháo nắp ca-pô để lộ khoang động cơ thu hút mọi ánh nhìn từ khách tham gia triển lãm. Duy chia sẻ: "Xe của tôi đã được độ nguyên dàn khung để có thể drift cũng như chịu được sức mạnh lớn hơn động cơ nguyên bản mang lại. Ngoài ra tôi sơn màu xám ở ngoại thất và khung màu neon giúp xe tăng khả năng nhận diện".

Duy thêm rằng anh biết đây là lần đầu tiên ban tổ chức Car Awards mang đến một sân chơi cho các anh em chơi xe ở khắp ba miền Tổ Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên được đông đảo các anh em Bimmer đến tham dự.

"Cảm xúc rất khó tả. Cảm giác như trở về tuổi thơ khi còn là những đứa trẻ được nhìn những chiếc xe mà chúng ước sau này mua được. Khu vực Motorsport năm nay thực sự rất hoành tráng. Tôi mong muốn trong tương lai ban tổ chức có thể mở sân chơi đều đặn hàng năm để anh em chơi xe có cơ hội giao lưu nhiều hơn", Duy nói.