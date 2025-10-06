Dàn tên lửa siêu vượt âm, hành trình ở triển lãm quốc phòng Triều Tiên

Triều Tiên hôm 4/10 khai mạc Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Đây là sự kiện diễn ra thường niên, phô diễn những khí tài mới nhất do nước này tự phát triển và biên chế.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Kim Jong-un cho biết triển lãm sẽ cho thấy những thành tựu mới nhất từ nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh quân sự của Triều Tiên, trong đó năng lực răn đe hạt nhân là nền tảng cốt lõi.