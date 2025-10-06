Dàn tên lửa siêu vượt âm, hành trình ở triển lãm quốc phòng Triều Tiên

Triều Tiên hôm 4/10 khai mạc Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Đây là sự kiện diễn ra thường niên, phô diễn những khí tài mới nhất do nước này tự phát triển và biên chế.
Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Kim Jong-un cho biết triển lãm sẽ cho thấy những thành tựu mới nhất từ nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh quân sự của Triều Tiên, trong đó năng lực răn đe hạt nhân là nền tảng cốt lõi.
Hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố cho thấy nhiều vũ khí hiện đại xuất hiện tại triển lãm, trong đó có tên lửa hành trình và tên lửa chống ngầm có hình dáng giống dòng Kalibr của Nga (màu xanh), cũng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 và Hwasong-19.
Hwasong-18 và Hwasong-19 dùng động cơ nhiên liệu rắn, giúp tăng tính cơ động và giảm công sức bảo dưỡng so với động cơ nhiên liệu lỏng trên các mẫu ICBM thế hệ trước.
Hwasong-18 có tầm bay ước tính 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ, mang được một hoặc nhiều đầu đạn với tổng khối lượng tối đa 1,5 tấn. Chưa rõ tầm bay của Hwasong-19, song nó được Triều Tiên mô tả là "tên lửa mạnh nhất thế giới".
Một trong những vũ khí mới xuất hiện là tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ma trang bị đầu đạn lướt siêu vượt âm (khoanh đỏ). Đây là biến thể mới nhất của dòng Hwasong-11, còn gọi là KN-23, trong đó mẫu nguyên bản có hình dạng tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc.
Truyền thông Hàn Quốc ước tính đầu đạn của Hwasong-11Ma có thể đạt tốc độ hơn 5 lần âm thanh, tương đương 6.175km/h, và bay ở độ cao nhỏ, có khả năng vượt qua lưới phòng không của Mỹ và Hàn Quốc để tập kích mục tiêu quan trọng.
Tại sự kiện còn có tổ hợp phòng không tầm ngắn với hình dạng tương đồng với hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir của Nga, song đã được chỉnh sửa để đặt lên khung gầm bánh xích. Thay đổi này nhằm tăng khả năng cơ động trên địa hình phức tạp, phù hợp để triển khai bảo vệ các đội hình tăng thiết giáp ở tiền tuyến.
Xuồng không người lái (khoanh đỏ) tại triển lãm.
Đây được cho là mẫu xuồng không người lái đầu tiên của Triều Tiên. Loại vũ khí này bắt đầu được chú ý kể từ khi xuất hiện trong xung đột tại Ukraine, được cả hai bên sử dụng để tập kích mục tiêu trên biển của đối phương.
Tại sự kiện, lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như động thái tăng cường lực lượng của Washington ở bán đảo Triều Tiên và khu vực. Ông cho biết Triều Tiên đã triển khai "các khí tài đặc biệt đến những mục tiêu quan trọng" để đáp trả hành động của Mỹ, song không nêu cụ thể đó là gì.
Trong ảnh, ông Kim đứng bên cạnh xe tăng chủ lực Cheonma-3
Cũng trong khuôn khổ triển lãm, ông Kim Jong-un hôm 5/10 thị sát chiến hạm Choe Huyn hiện đại nhất của Triều Tiên.
Ông Kim đã thị sát hệ thống vũ khí, trang thiết bị và các khu vực trên tàu, kêu gọi hải quân Triều Tiên "phát huy năng lực to lớn để sẵn sàng răn đe, đối phó và trừng phạt triệt để mọi hành động khiêu khích của kẻ thù đối với chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và hòa bình trên biển".
Có lượng giãn nước 5.000 tấn, Choe Hyon là chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các tàu chiến tối tân ở châu Âu.
Chiến hạm được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng, đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation đang được Mỹ phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.
Phạm Giang (Ảnh: KCNA)