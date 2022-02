Đại sứ Mỹ - Trung đấu khẩu về Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Trung Quốc vận động Nga "làm điều đúng đắn" trong vấn đề Ukraine, nhưng nhận về phản ứng gay gắt.

"Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại ở Hội đồng Bảo an về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trả lời phỏng vấn CNN ngày 10/2. "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò khuyến khích Nga làm điều đúng đắn".

Theo đại sứ Mỹ, việc Trung Quốc đưa ra thông điệp sẽ rất quan trọng trong bối cảnh "Nga đang đe dọa toàn vẹn lãnh thổ nước khác".

Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã lập tức phản pháo bình luận từ người đồng cấp Mỹ trên Twitter, nhấn mạnh Bắc Kinh luôn chú trọng con đường ngoại giao.

"Thông điệp của chúng tôi nhất quán và rõ ràng, đó là giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao. Hãy dừng đẩy cao căng thẳng. Nga có những quan ngại an ninh chính đáng cần được xem xét nghiêm túc", ông viết.

Đại diện các nước trong phiên họp ngày 31/1 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến mở phiên họp mới về căng thẳng Ukraine vào tuần tới do Nga chủ trì. Nội dung thảo luận sẽ xoay quanh thực thi thỏa thuận Minsk do Bộ tứ Normandy gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức ký kết năm 2015 về giải quyết xung đột ở Donbass.

Cuộc họp Hội đồng Bảo an tháng trước do Mỹ chủ trì diễn ra căng thẳng. Mỹ cùng đồng minh cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát sườn Ukraine, khiến phương Tây lo ngại kịch bản chiến tranh nổ ra. Đại sứ Mỹ ngày 31/1 cho rằng đợt điều quân trên là lớn nhất tại châu Âu trong nhiều thập kỷ, cảnh báo "hậu quả rất khủng khiếp" nếu Nga tấn công.

Trong khi đó, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập, chỉ trích Mỹ và NATO phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tháng trước chỉ trích Mỹ triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an về Ukraine là hành vi "cuồng loạn", đồng thời nhấn mạnh không một quan chức nào đe dọa tấn công Ukraine và người dân nước này "đang bị hội chứng sợ Nga của phương Tây tẩy não".

Trung Nhân (Theo AFP)