Đại hội đồng LHQ yêu cầu Nga dừng chiến dịch ở Ukraine

Đa số thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ nghị quyết mới, yêu cầu Nga lập tức dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

140 trong số 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. 5 thành viên bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên và Eritrea. 38 thành viên bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Nghị quyết được Ukraine đệ trình tại phiên họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, hôm 23/3, trong đó yêu cầu Nga "lập tức dừng các hành động chống lại Ukraine, đặc biệt là những cuộc tấn công nhằm vào dân thường và mục tiêu dân sự".

Cột khói bốc lên từ một nhà kho bị Nga pháo kích ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 24/3. Ảnh: AFP.

Nghị quyết cũng lặp lại tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, kêu gọi Moskva "thiết lập lệnh ngừng bắn và quay lại con đường đàm phán, đối thoại".

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành ba tuần sau khi 141 quốc gia thông qua nghị quyết hôm 2/3, trong đó yêu cầu Nga "lập tức ngừng sử dụng vũ lực với Ukraine". Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc, cũng như không ảnh hưởng đến tình hình chiến sự tại Ukraine, song thể hiện quan điểm của các nước trên thế giới với chiến dịch quân sự của Moskva.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine, khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của Kiev trong chiến dịch "phi vũ trang hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, theo TTXVN.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hàng đầu hiện nay là dừng chiến sự, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, triển khai các hoạt động nhân đạo và sơ tán công dân. Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nhân đạo quốc tế và sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc đối với Ukraine trong điều kiện và khả năng cho phép.

Cũng trong ngày 23/3, Nga trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Ukraine, song không được thông qua do không hội đủ 9/15 phiếu ủng hộ. Theo các nhà ngoại giao, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, song 13 thành viên khác trong Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng.

Xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24/2. Moskva và Kiev đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi nổ ra xung đột, với sự giúp đỡ tích cực từ một số quốc gia có quan hệ tốt đẹp với cả hai bên, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung về thỏa thuận hòa bình.

Vũ Anh (Theo AFP)