Đại hội Đảng 14 diễn ra trong 7 ngày

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026, với các nội dung trọng tâm là thảo luận, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua 4 báo cáo quan trọng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại hội sẽ xem xét, thông qua Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 trước khi tiến hành bầu cử. Cùng với đó, đại biểu sẽ thảo luận và thông qua bốn văn kiện chính gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 (đầu tháng 10) đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội 14, bảo đảm phù hợp Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành. Hai dự thảo này vừa kế thừa, vừa bổ sung, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, sai phạm có thể phát sinh trong quá trình Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội 14 gồm 6 chương, 16 điều; Quy chế bầu cử gồm 5 chương, 24 điều, đều được chỉnh sửa, biên tập lại cho phù hợp thực tiễn. Hội nghị Trung ương 13 cũng đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Công tác nhân sự được xác định là "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội 14 và sự phát triển của đất nước giai đoạn tới.

Hội nghị Trung ương 13 khóa 13, tháng 10/2025. Ảnh: Hoàng Phong

Việc chuẩn bị nhân sự căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và phương hướng công tác nhân sự đã được Trung ương thông qua; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14. Phương án nhân sự cũng được gắn với việc bố trí, giới thiệu cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương nhiệm kỳ 2026-2031.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 được Trung ương đánh giá là công phu, cập nhật nhiều lần qua các hội nghị Trung ương 11 và 12, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, xác định rõ quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước và các giải pháp đột phá cho giai đoạn mới. Văn kiện phản ánh khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Trung ương 13 cũng xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn nợ công. Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả và hình thành mô hình tăng trưởng mới.

Vũ Tuân